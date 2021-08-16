50 مصمماً من دبي .. توسيع لفرص الإبداع أمام المواهب المواطنة

المصدر: دبي ــ البيان

في دعم للمواهب الوطنية الشابة، وفتح الفرص أمامها، احتفت «مؤسسة دبي للمستقبل» و«بالموود»، بإبداعات 50 مصمماً إماراتياً شاباً من دبي، تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، من خلال إصدار دليل خاص يستعرض إبداعاتهم التصميمية في 5 مجالات رئيسة، تركز على التصميم الغرافيكي، وتصميم المساحات، وإدارة التصميم، والوسائط المتعددة، وتصميم واجهة المستخدم.

ويهدف دليل «50 مصمم من دبي»، إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب الوطنية الشابة، لإبراز قدراتها ومهاراتها وأفكارها الإبداعية، ويوفر لها فرصاً للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، في مجال التصميم الإبداعي، بما يعزز مساهمتهم في تعزيز ريادة دبي، كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للإبداع والابتكار.

ويتضمن الدليل لمحة موجزة عن تخصصات المصممين، وأسلوبهم التصميمي الخاص بهم، إضافة إلى معلومات الاتصال المباشر بهم، عبر مواقعهم الإلكترونية الشخصية، والبريد الإلكتروني، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.

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