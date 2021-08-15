معالم دبي تتألق بفرادة تصميمها على رقعة الشطرنج

المصدر: دبي ـ غسان خروب

عانقت أبراج دبي السحاب، وحلق اسمها في الفضاء، وباتت بجمالها المعماري وفرادتها في التصميم ملهمة لمصممي الألعاب الإلكترونية، وصناع الإبداع.

وبعد امتلاك دبي لنسختها الخاصة من لعبة «مونوبولي» المعروفة حول العالم، تدخل اليوم نطاق لعبة الشطرنج الاستراتيجية التي تعرف أيضاً باسم «لعبة الملوك»، إذ كشفت شركة «سكايلاين تشيس» أخيراً عن استعانتها لمعالم دبي البارزة في تصميم لعبة شطرنج، أطلت بنسختين واحدة مصنوعة من البرونز ويصل ثمنها إلى 152.560 درهماً، بينما صنعت الثانية من الماتيل، ويصل ثمنها إلى نحو 20 ألف درهم.

وكما هو معروف فإن لعبة الشطرنج العادية تتألف من الملك والملكة والوزراء والبيادق والقلاع، ولكن في نسخة دبي، فلا وجود لهذه القطع، فقد استعانت الشركة المصممة لها بمعالمها البارزة، مثل برج خليفة، الأطول في العالم، وأبراج الإمارات وفندق روز تاور الذي يعد أطول فندق في العالم، وبرج الأميرة وبرج كيان الذي يعتبر أيقونة معمارية فريدة، وكذلك نموذج عن بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، المطل على خور دبي والواقع في منطقة الشندغة، بينما تزينت أرضية اللعبة نفسها بخريطة دبي الجوية، حيث تظهر فيها نخلة جميرا وجزيرة العالم.

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