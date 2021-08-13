تجمع بين التاريخ والتراث والفن والعلوم.. "التانغكا التبتية" الأطول في العالم

المصدر: البيان

أدرجت "اللوحة الملونة للثقافة الصينية التبتية" (المجلد الأول) المتواجدة اليوم في متحف تشينغهاي للثقافة التبتية في مدينة شينينغ بمقاطعة تشينغهاي، ضمن "موسوعة غينيس في الصين" في ديسمبر 1999، كأطول لوحة تانغكا في العالم.

يبلغ طول التانغكا 618 مترًا وعرضها 2.5 متر، ويزيد حجم المنظر بأكمله على 1500 متر مربع وتزن 1.5 طن، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وقد رسمت اللوحة الجدارية الفريدة بأنامل أكثر من 183000 شخصية، وهناك أكثر من 3000 نمط تطريز على الجانبين العلوي والسفلي، وبأصباغ التلوين كلها أحجار كريمة من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والعقيق، وكذلك الزعفران والراوند: لا يمكن لمثل هذه النباتات الثمينة أن تتلاشى في ظل ظروف التخزين المناسبة.

تجمع هذه التحفة الفنية بين تاريخ التبتيين والتراث الديني والثقافة والفن والطب والصحة وعلم الفلك والجغرافيا والأساطير وعادات الحياة، وترتبط بالوحدة الوطنية والازدهار الإقليمي معًا، ويتم عرضها في لفيفة صور يمكن تسميتها "موسوعة" التبتيين.

وتحت إشراف تزونغ جه راجي، مبتكر "اللوحة الملونة"، وهو فنان الحرف التقليدية في مقاطعة تشينغهاي، جمعت هذه التحفة الفنية أكثر من 400 فنان بارز من مقاطعات تشينغهاي، التبت، قانسو، سيتشوان ويوننان، واستغرق التخطيط والإكمال 27 عامًا.

يُذكر أن المجلد الثاني من "اللوحة الملونة"، الذي يبلغ طوله 410 أمتار قد اكتمل في العام 2019. وفي المستقبل، ستتاح للجمهور الفرصة لمشاهدة التحفة الفنية المذهلة المكونة من جزأين.