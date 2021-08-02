انطلاق الدورة الأولى لمهرجان العراق الوطني للمسرح

المصدر: رويترز

انطلق مهرجان العراق الوطني للمسرح في بغداد، متجاوزا المظاهرات الشعبية والحالة الوبائية التي أجلته لعامين متتاليين.

وحملت الدورة الأولى من المهرجان اسم المؤلف والمخرج والممثل العراقي الراحل سامي عبد الحميد (1928-2019)، وستستمر لمدة أسبوع بمشاركة نحو 400 شخصية مسرحية وثقافية وفنية عراقية.

وأقيم حفل الافتتاح على خشبة المسرح الوطني في العاصمة بغداد، متضمنا فقرات فنية وكلمات لمنظمي المهرجان، فيما أقيم عرض الافتتاح "بوق إسرافيل" للمخرج علي دعيم على مسرح سميراميس.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في كلمة مسجلة: "اليوم تنطلق مواكب النور المسرحي في بغداد، قادمة من كل محافظات العراق، ناشرة نورها في فضاءات عشاق المسرح على امتداد الوطن العربي، حيث ينظر المسرحيون العرب بكل الاهتمام لهذا الحدث".

ويشمل برنامج المهرجان عشرة عروض في المسابقة الرسمية من بغداد والمحافظات الأخرى، إضافة إلى ثمانية عروض خارج المسابقة إضافة إلى جلسات نقدية يومية وتوقيع أربعة كتب من تأليف كتاب وباحثين مسرحيين.

كما يشمل البرنامج مؤتمرا فكريا بعنوان "المسرح والمدينة" بالتعاون مع المركز الثقافي لجامعة البصرة ومعرضا للمصور المسرحي صلاح القصب بعنوان "لا أحد يأتي.. لا أحد هناك" في جاليري نقابة الفنانين العراقيين.

وترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثلة شذا سالم وتضم في عضويتها كلا من الممثل محمود أبو العباس والممثل والمخرج كاميران رؤوف والممثلة ليلى محمد والكاتب عواد علي والمخرج محمد سيف والناقد المسرحي ياسر البراك.