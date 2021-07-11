المصدر: (دبي – غسان خروب)

أضحت دبي جنة ازدهرت فيها الفنون، حيث تبدو أشبه بحديقة غنَّاء، يقبل عليها العشاق، ليمتعوا نظرهم بصنوف ألوانها وإبداعاتها، وفي حدائق الفنون تنقش «دانة الدنيا» اسمها على صخور السيراميك وحوافه، تلك الحرفة الفنية التي أخذت تتسع في حدود دبي، متحررة من نمطها القديم، حيث بات لها استوديوهات ومقرات خاصة، تقدم لجموع الشباب وعشاق الفنون والحرف اليدوية ورشاً عملية، يطلقون فيها العنان لخيالاتهم، تاركين لأيديهم فرصة الانغماس في الطين، المجبول بقطرات من الماء، ليشكلوه وفق ما يشاؤون، ليمتلكوا من بعدها قطعاً فريدة تحمل حكاياتهم الخاصة.

وفي جنبات منطقة القوز، تزدهر استوديوهات صناعة السيراميك، الأمر الذي يكشف عن مدى الاهتمام بهذه الحرفة الفنية القديمة، لكن مع ظهورها حالياً ارتدت هذه الحرفة ثوب العصرية، والحداثة، مستفيدة من رؤية دبي الثقافية، وبكونها عاصمة للاقتصاد الإبداعي.

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حرفة السيراميك تزدهر في «دانة الدنيا»