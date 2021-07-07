دبي تحتضن روائع فنية عالمية تنبض بقصص التاريخ

المصدر: (دبي - البيان)

تحتضن دبي روائع اللوحات التاريخية العالمية في معرض خاص يقام في مركز وافي سيتي، حيث كشفت «ماستر بيس»، الشركة المتخصصة في مجال الفنون الجميلة، عن استضافة هذا المعرض الحصري للفنان جو ماشين ضمن منصتها الفنية بدبي. ويضمّ المعرض مجموعة من اللوحات المعاصرة بريشة الفنان البريطاني. وتصور الأعمال في المعرض، الذي يستمر حتى 14 أغسطس، مشاهد حضارية من تاريخ المنطقة، بأسلوب يعكس اللمسة الإبداعية للفنان، ويؤكد على مساهماته في توثيق السرديات القصصية والحكايا المستوحاة من تاريخ حضارات المنطقة.

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دبي تحتضن روائع فنية عالمية تنبض بقصص تاريخ المنطقة