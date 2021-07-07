دبي تحتضن روائع فنية عالمية تنبض بقصص تاريخ المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي روائع اللوحات التاريخية العالمية في معرض خاص يقام في مركز وافي سيتي.

حيث كشفت ماستر بيس للفنون الجميلة، الشركة الرائدة في مجال الفنون الجميلة في المملكة المتحدة، عن استضافة هذا المعرض الحصري للفنان جو ماشين ضمن منصتها الفنية بدبي. ويضمّ المعرض الذي يحمل عنوان «ذا إيبراهاميك فاميلي:

جو ماشين» مجموعةً من اللوحات المعاصرة بريشة الفنان البريطاني الشهير في أول مشاركة له في الإمارات.

وتصور الأعمال في المعرض، الذي يستمر خلال الفترة 1 يوليو الجاري ولغاية 14 أغسطس، في وسط مركز وافي للتسوق في دبي، مشاهد حضاريةً من تاريخ المنطقة بأسلوب يعكس اللمسة الإبداعية للفنان، ويؤكّد على مساهماته في توثيق مجموعة من الصور العاطفية والسرديات القصصية والحكايا المستوحاة من تاريخ مختلف حضارات المنطقة.

ويُعدّ جو ماشين من أبرز الأسماء التي حازت جوائز مرموقة في مجال الفن والرسم والكتابة، ويضعه النقّاد على سوية واحدة مع الفيلسوف فرانسوا بيكون والشاعر وليام بيك. كما عرض الفنان إبداعاته في أرقى المعارض على امتداد المملكة المتحدة والعالم، إذ يجمع في أعماله بين الحداثة وما بعد الحداثة، ويشتهر بأسلوبه التجريدي ومقارباته المختزلة للمفردات التشكيلية ولوحاته الرمزية التي يصوّر من خلالها الطبيعة والأسطورة والحضارة الإنسانية.

تكريم

يمثل المعرض تكريماً معاصراً يتغنّى بالحكايات الشهيرة بأسلوب فني ينتمي إلى ما يُعرف سابقاً بالرسم القصصي. ويحظى هذا النوع من اللوحات بتقدير الغرب الذي غالباً ما يصنّفه ضمن أرقى أشكال التعبير الفني وأكثرها طموحاً. أمّا سلسلة أعمال جو ماشين الجديدة، فتتجاوز في مقاربتها المنظورات التقليدية لفن القرن العشرين، باعتبارها تجمع بين التجريد والواقع أو الأحداث التاريخية، باستعمال مفردات مستوحاة من قصص شهيرة تخطّت حدود الزمان والمكان.