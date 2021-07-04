متاحف دبي.. عيون من التاريخ تغازل ابتكارات المستقبل

المصدر: (دبي -غسان خروب)

يرتدي متحف المستقبل، في تصميمه ثوباً عصرياً ينطق بالعربية، في وقت يلقي ببصره نحو المستقبل، ليستكشف لنا الطريق، ويضعنا أمام خيال قد يصبح حقيقة.

وهو بهذا يكمل بانوراما الثراء والجمال التي تثري بها دبي ذاكرة العالم وتلهم ابتكاراته، إذ يغازل هذا المتحف بمضامينه وجماليات تصاميمه، روائع التاريخ وقصصه المنتثرة في جنبات وأبهاء باقات المتاحف المتنوعة في دبي، التي تضيء على عبق التاريخ وقصصه، ومن ضمنها: متحف دبي، ومتحف بيت العطور، وساروق الحديد، وغيرها.

إنها بالمجمل عيون التاريخ التي تغازل وتتأمل روح المستقبل وقصصه وابتكاراته التي يحاكيها وينشدها متحف المستقبل.

متاحف دبي.. عيون التاريخ تغازل ابتكارات المستقبل