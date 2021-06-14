جداريات دبي رسائل عالمية للسلام والتعايش

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

على جدران دبي تتشبث ألوان فنانين عالميين مشكّلةً جداريات فنية تحررت من كوادرها لتغفو على جنبات شوارع المدينة النابضة بالحياة.

روائع فنية تروي قصص الجمال وحكايات المكان وقيم الخير والجمال والمحبة والتعايش، أنجزها مبدعون عالميون تسابقوا لتسجيل حضورهم في دانة الدنيا، بفضل مكانتها العالمية في شتى حقول الإبداع والتميز، لتشكل رسائل عالمية تنطلق من دبي للسلام والانسجام والتعايش.

ومن بين هؤلاء فنان الشارع العالمي الأمريكي شيبرد فيري، الذي يؤكد أهمية دبي في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه اختارها منصة حيوية لجدارياته ولوحاته التي تتسم بغناها وأفكارها الرمزية، إذ تجول إبداعاته بين العواصم والمدن التي تحرض على استثنائية الفن في صناعة التغيير وجذب الجمهور نحو مسار ثقافي وشعبي وإنساني.