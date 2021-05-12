«حامض حلو» الأفضل محلياً و«الناموس» خليجياً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدا الموسم الدرامي لهذا العام قوياً، حيث جاء زاخراً بأعمال كثيرة، تجاوزت في عددها 50 عملاً، كلها تنافست على شد انتباه الجمهور، بعض هذه الأعمال استطاعت إثارة الجدل على الساحة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، بينما لم تتمكن أعمال أخرى من ذلك، وفق ما خلص إليه استفتاء «البيان» حول دراما رمضان لهذا العام، التي شهدت مشاركة مجموعة أعمال، تميزت بارتفاع جودتها ونوعية القضايا، التي ناقشتها هذه الأعمال، والتي نجحت في فتح دفاتر مجموعة من القضايا الاجتماعية والوطنية، كما رصدت تحولات المجتمعات العربية والخليجية، فيما لم تغب الكوميديا عن المشهد الدرامي العام، والأمر كذلك بالنسبة للأعمال الكرتونية والبرامج التلفزيونية.

نتائج الاستفتاء الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، بينت تميز مجموعة أعمال خليجية وعربية، على رأسها تلك التي عرضتها قنوات مؤسسة دبي للإعلام، فقد أظهرت نتائج الاستفتاء تربع مسلسل «حامض حلو» على عرش الأفضل محلياً، بينما حصد «شعبية الكرتون» النسبة الأكبر في أعداد المشاهدة، كما بينت النتائج تميز مسلسل «الناموس» واحتلاله سدة الأفضل خليجياً، أما على المستوى العربي، فقد تنافس «نسل الأغراب» و«لعبة نيوتن» على المركز الأول في الأكثر مشاهدة على الصعيد العربي.

في حين حجز كل من «المندوس» و«ذاكرة الخمسين» مكاناً متقدماً في قائمة أفضل البرامج، واستأثر «قلبي اطمأن» بشغف القراء، في وقت تربع فيه تلفزيون دبي على صدارة قائمة أفضل القنوات المحلية والخليجية الأكثر مشاهدة.

الأفضل درامياً يكسب

الطابع الكوميدي غلب على أداء الدراما المحلية هذا العام، التي وُجدت في السباق بثلاثة أعمال تميزت بكونها تحمل بصمات كتاب إماراتيين، تربع على عرشها مسلسل «حامض حلو» للمخرج سيف الشيخ نجيب الذي حظي بمتابعة جماهيرية عالية، حيث حاز 56.8% في استفتاء «البيان» الدرامي، تلاه في المركز الثاني مسلسل «اللي نحبهم» للمخرج باسم شعبو، والذي حاز نسبة 25.8%، بينما حل مسلسل «بنات مسعود» للمخرج عمر إبراهيم ثالثاً، بعد حصوله على نسبة 22.7%.

تبرع الدراما المحلية في الكوميديا، التي فرضت سطوتها على أعمال هذا العام، وهو ما يمكن ملامسته من خلال أحداث مسلسل «حامض حلو» وهو من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، حيث أحداثه تعود إلى بداية السبعينيات وتدور في قرية مطلة على البحر، بالتزامن مع الطفرة العمرانية وتنوع الأحداث واختلاف القصص ضمن إطار متصل، يتم من خلال إبراز بطلي العمل وما يتمتعان به من شخصية متناقضة على الرغم من صداقتهما الوطيدة، فالأول متهور في اتخاذ القرارات، بينما الثاني يعاني من استغلال صديقه، ما يعرضه للسجن والخسائر المادية الفادحة.

بينما تذهب بوصلة مسلسل «اللي نحبهم» نحو النطاق الاجتماعي، حيث أحداثه تدور حول أم حسن، التي تتولى رعاية أولادها بعد وفاة زوجها، ويبقى في قلبها حب وغرام لجارها أبو جبر، ولكنها لا تستطيع الإفصاح عنه، كما تسلط الأضواء على علاقتها مع شقيقها خميس وزوجته توحة، التي تنشأ مشروعات إنتاجية تفشل أغلبها، وهناك أيضاً مسلسل «بنات مسعود»، والذي تدور أحداثه حول رجل ستيني يدير معرضاً صغيراً للسيارات، وقد توفيت زوجته وتركت له 4 بنات، وقبل موتها سجل مسعود المعرض باسمها، التي بدورها سجلت المعرض باسم بناتها، وقرر عدم تزويج بناته، لأنهن قد يطالبن بحقهن في المعرض، وبالتالي يخسر معرضه وتجارته، الأمر الذي يدخله في صراع مع بناته الأربع.

نجوم الإمارات

يعد الفنان أحمد الجسمي واحداً من أهم نجوم الدراما الإماراتية، وأحد عناصرها الفاعلة على الساحة، وحضوره هذا العام في السباق الدرامي عبر مسلسل «اللي نحبهم»، توّجَهُ ملكاً على عرش أفضل فنان إماراتي، حيث حاز الجسمي في الاستفتاء نسبة 40.9%، وتلاه في المركز الثاني الفنان عبدالله زيد، الذي لعب بطولة مسلسل «حامض حلو»، حيث حصل على نسبة 12.1% من مجمل الأصوات، واحتل زميله جمعة علي، الذي شارك في بطولة «حامض حلو» على المركز الثالث بنسبة 10.6%، بينما تقاسم كل من الفنان مرعي الحليان، وزميله مروان عبدالله صالح، أبطال مسلسل «اللي نحبهم»، المركز الرابع بنسبة 9.1% لكل منهما، والأمر كذلك انسحب على الفنان عبد الله صالح، الذي شارك في بطولة مسلسل «حامض حلو» وزميله أحمد العونان، الذي أطل في «علاء الدين»، حيث تقاسما المركز الخامس بنسبة 8.3% لكل منهما.

نجوم الدراما

على صدارة قائمة أفضل فنان خليجي، تنافس العشرات من نجوم الخليج، وبلا شك فإن جلهم اجتهد في لعب أدوار مميزة في الأعمال الدرامية التي شاركوا فيها، إلا أن صدارة «استفتاء البيان الدرامي»، كانت من نصيب الفنان السعودي ناصر القصبي، الذي حاز نسبة 23.5%، عن بطولته لمسلسل «ممنوع التجول»، تلاه في المركز الثاني الفنان الكويتي جاسم النبهان، الذي حاز نسبة 22%.

النبهان رفع حظوظه في سباق هذا العام، عبر مشاركته في عملي «الناموس» و«سما عالية»، بينما حاز مواطنه الفنان محمد المنصور، الذي قدم أداء لافتاً في «الناموس» على المرتبة الثالثة، بنسبة 20.5% من مجمل الأصوات، ليأتي الفنان سعد الفرج، بطل «مطر صيف» في المرتبة الرابعة بعد حصوله على نسبة 18.9% في الاستفتاء، فيما احتل الفنان داوود حسين، بطل مسلسل «بو طار»، المرتبة الخامسة بعد حصوله على نسبة 15.9%.

المشهد العربي لم يكن أقل وهجاً، حيث شهدت قائمة أفضل فنان عربي، منافسة عالية على المراكز الأولى في الاستفتاء، وخلال هذا العام، استطاع الفنان السوري أيمن زيدان أن يحظى بحب الجمهور، الذي نصبه ملكاً على عرش قائمة أفضل فنان عربي، بعد حصوله على نسبة 25%، وكان زيدان العائد إلى الدراما بعد غياب طويل، قد لعب بطولة مسلسل «الكندوش»، وتلاه الفنان يحيى الفخراني، الذي لعب بطولة «نجيب زاهي زركش»، بعد حصوله على 17.4% من مجمل الأصوات، بينما احتل الفنان السوري قصي خولي، بطل مسلسل 2020، المرتبة الثالثة بعد حصوله على نسبة 14.4%، فيما جاء الفنان المصري أحمد السقا، نجم مسلسل «نسل الأغراب» رابعاً بعد حصوله على 13.6% من مجمل الأصوات، في حين كان المركز الخامس من نصيب الفنان السوري سلوم حداد، الذي قدم أداء لافتاً في مسلسل «على صفيح ساخن»، حيث حصد 12.1% من مجمل الأصوات المشاركة في الاستفتاء.

نجمات متألقات

حضور قوي حظيت به نجمات الدراما الإماراتية خلال رمضان هذا العام، ومن بينهن الفنانة فاطمة الحوسني، التي استطاعت هذا العام مصافحة القلوب والتربع على سدة العرش، بعد حصولها على 43.9% في الاستفتاء، وكانت فاطمة قد حجزت مكانتها في السباق، عبر المسلسل الإماراتي «اللي نحبهم»، والخليجي «الناموس»، وتلاها في المرتبة الثانية الفنانة سلوى بخيت، بطلة مسلسل «حامض حلو»، والتي حصدت 21.4% من مجمل الأصوات، وحلت الفنانة أمل محمد، نجمة المسلسل الخليجي «حين رأت» في المرتبة الثالثة بعد حصولها على 17.4%، لتأتي هيفاء العلي، بطلة مسلسل «بنات مسعود» رابعة بنسبة 15.9%، بينما جاءت الفنانة عائشة عبد الرحمن، نجمة «اللي نحبهم»، في المركز الخامس بنسبة 12.1%

هذا العام قدمت الفنانة حياة الفهد أداء لافتاً في مسلسل «مارغريت»، حازت من خلاله على إشادة الجمهور، الذي منحها لقب أفضل فنانة خليجية، بعد أن حازت في الاستفتاء على 36.4%، لتأتي مواطنتها إلهام الفضالة، التي لعبت بطولة «أمينة حاف» في المرتبة الثانية بعد أن حازت على 22%، في حين جاءت هبة الدري، بطلة «الروح والرية» ثالثة بنسبة 11.4%، أما المركز الرابع فكان من نصيب الفنانة هيا عبد السلام، نجمة مسلسل «نبض مؤقت»، حيث حصدت هيا 10.6% من مجمل الأصوات، في حين سكنت الفنانة هدى حسين في المرتبة الخامسة، بعد تألقها في مسلسل «الناجية الوحيدة»، حيث حازت هدى نسبة 9.8% من مجمل الأصوات.

الكثير من النجمات تألقن في الدراما العربية، وعلى رأسهن جاءت الفنانة المصرية منى زكي في المرتبة الأولى بنسبة 25%، بعد نجاحها في شد انتباه الجمهور إلى أدائها في مسلسل «لعبة نيوتن»، فيما اختارت الفنانة السورية كاريس بشار مسلسل «سوق الحرير 2» ليكون حصانها الرابح، ما مكنها من احتلال المرتبة الثانية في الاستفتاء بعد حصولها على 12.1%، بينما تقاسمت الفنانة سلافة معمار، وزميلتها أمل بوشوشة المرتبة الثالثة بنسبة 10.6% لكل منهن، حيث لعبت سلافة معمار بطولة «حارة القبة»، بينما لعبت أمل بوشوشة بطولة «على صفيح ساخن»، والأمر كذلك انسحب على المركز الرابع، والذي تقاسمته كل من يسرا، نجمة مسلسل «حرب أهلية»، وغادة عبد الرزاق، بطلة مسلسل «موسى»، حيث حازت كل واحدة منهن على 9.8%، بينما تقاسمت الفنانة سلاف فواخرجي، وهند صبري المركز الخامس بنسبة 9.1% لكل منهن، حيث لعبت الأولى بطولة «الكندوش»، بينما الثانية لعبت بطولة «هجمة مرتدة».

«شعبية الكرتون» على القمة

حضور المسلسلات الكرتونية على الساحة الفنية لم يكن أقل من الدراما، فقد استطاعت أن تحوز على انتباه الجمهور، محققة نسب مشاهدة مرتفعة، وفي هذا السياق نجح الموسم الأخير من «شعبية الكرتون» في التفوق واحتلال المركز الأول كونه أفضل عمل كرتوني، بعد حصوله على 45.5% من مجمل الأصوات، وحل مسلسل «آدم عليه السلام» ثانياً بنسبة 29.5%، وتلاه مسلسل «يونس والحوت» بنسبة 18.2%، أما مسلسل «شخصيات إكسبو 2020» فجاء رابعاً بنسبة 10.6%، حيث سعى صناع هذا العمل إلى تقديم كافة المعلومات التي يحتاجها الأطفال عن «إكسبو 2020 دبي»، في حين احتل مسلسل «الرحلة» المركز الخامس بنسبة 8.3%.

«قلبي اطمأن» و«المندوس» الأفضل

حجز برنامج «قلبي اطمأن» مقعده في الصف الأول كونه أفضل برنامج تلفزيوني بعد حصوله على 33.3% من آراء المشاركين، وكان البرنامج قد حظي بنسبة مشاهدة عالية، عاكساً الوجه المشرق للإمارات، وما تتمتع به من أيادٍ بيضاء، تلاه في المرتبة الثانية برنامج «المندوس» بنسبة 15.2%، وتميز مقدمه الإعلامي عبد الله إسماعيل بخفة ظله، فيما جاء برنامج «ذاكرة الخمسين»، الذي يقدمه الزميل محمد الجوكر، في المركز الثالث بعد تحقيقه نسبة 12.1%، وحل برنامج «دروب 8»، لمقدمه علي آل سلوم رابعاً بعد حصوله على 10.6%، وتلاه برنامج «الراوي» من تقديم جمال بن حويرب في المرتبة الخامسة، بعد حصوله على 9.1% من مجمل الأصوات.

جاسم المهنا أفضل مخرج

مجموعة كبيرة من المخرجين وُجدوا على الساحة الدرامية هذا العام، تنافسوا جميعاً على تقديم رؤاهم عبر عديد الأعمال المشاركة في ماراثون الدراما، ولعل اللافت هذا العام، هو حضور العنصر النسائي على كرسي الإخراج، وبحسب نتائج الاستفتاء، تفوق المخرج جاسم المهنا على أقرانه محتلاً المرتبة الأولى عن مسلسل «الناموس»، بعد حصوله على نسبة 20.5%، وجاءت المخرجة رشا شربتجتي، التي تولت إخراج «حارة القبة» في المرتبة الثانية بنسبة 15.9%، أما في المركز الثالث فجاء المخرج سيف الدين السبيعي، صاحب مسلسل «على صفيح ساخن»، بنسبة 13.6%، وتلاه رابعاً المخرج محمد دحام الشمري بنسبة 12.1%، وتولى الشمري هذا العام إخراج مسلسل «سما عالية» و«ستوديو 21»، بينما جاء المخرج سيف الشيخ نجيب، الذي تولى دفة إخراج المسلسل الإماراتي «حامض حلو» في المرتبة الخامسة بنسبة 8.3%.

تلفزيون دبي.. لمعان فضائي

على قدر تألق الأعمال الدرامية، لمعت أيضاً شاشات القنوات الفضائية المحلية والخليجية، بما قدمته من مسلسلات وبرامج خلال الشهر الكريم، جعلتها تتربع على سدة قائمة أفضل قناة عرض.

وفي هذا السياق، أجمع الجمهور على تميز شاشة تلفزيون دبي خلال رمضان، مانحاً إياها حق الصدارة في قائمة الأفضل، بنسبة 34.8%، تبعتها في ذلك قناة «إم بي سي» بنسبة 31.8%، أما قناة أبوظبي فقد احتلت المركز الثالث بنسبة 28%، وتلاها قناة سما دبي في المركز الرابع بنسبة 25%، في حين جاءت قناة الراي الكويتية في المرتبة الخامسة بنسبة 9.1%.

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