تحويل "صراع العروش" إلى مسرحية

المصدر: رويترز

يعود "صراع العروش" وعالم ويستروس الخيالي للمشاهدين في عرض مسرحي قال منتجوه أمس الثلاثاء إنهم يأملون في تقديمه في برودواي ووست إند في لندن وأستراليا بداية من 2023.

وستروي المسرحية قصة المسابقة الكبرى في هارينهال، وهي مسابقة أقيمت قبل 16 عاما من أحداث مسلسل "صراع العروش"، الذي عرض على شبكة اتش.بي.أو التلفزيونية.

والمسابقة مذكورة في المسلسل الأصلي وروايات "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر.أر. مارتن المستوحى منها العرض.

وقال مارتن في بيان "قلة في ويستروس عرفوا المذبحة التي ستحدث عندما اجتمع الكبار والصغار معا في هارينهال لمشاهدة أفضل فرسان المملكة وهم يتنافسون في بطولة كبرى".

وأضاف مارتن، الذي يتعاون مع الكاتب المسرحي دونكان ماكميلان، في إعداد العرض المسرحي "الآن، وأخيرا، يمكننا سرد القصة كاملة".

وحظيت حلقات "صراع العروش" الخيالية، التي تدور في العصور الوسطى، بمشاهدة كبيرة على مستوى العالم لدى عرضها في شبكة اتش.بي.أو التابعة لشركة إيه.تي أند تي.