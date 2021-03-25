لوحة لفان جوخ تحقق 11.25 مليون يورو

المصدر: رويترز

بيعت لوحة للرسام الشهير فينسنت فان جوخ تصور شارعا في باريس وكانت محفوظة في مجموعة مقتنيات خاصة لأكثر من مئة عام بسعر نهائي 11.25 مليون يورو (13.2 مليون دولار) اليوم الخميس، بعد إعادة عرضها في المزاد للمرة الثانية.

ولم يوضح مسؤولو دار مزادات سوذبيز بعد سبب إعادة عرض لوحة "مشهد شارع في مونماتر" في المزاد بعد أن بيعت بمبلغ 14 مليون يورو في وقت سابق من اليوم.

ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1887 عندما كان فان جوخ يقيم مع شقيقه تيو في العاصمة الفرنسية.