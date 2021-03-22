فوز مصري وسوري بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

المصدر: رويترز

فاز المصري محمد إبراهيم أبو سنة والسوري شوقي بغدادي، أمس الأحد، بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري في دورتها الثانية والمقدمة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وقالت النقابة في مسوغات منح الجائزة إن أبو سنة (84 عاما) "تحرك شعره بين واقع معيشي يرفضه ولا يملك تغييره، ومحتمل يبتغيه، ويقيمه في القصيدة، فجاء صوته مميزا في شعراء الستينات، وأطلت من القيم الجمالية المنثورة في شعره قيم وطنية وأخلاقية رفيعة".

ومن أبرز دواوينه الشعرية "حديقة الشتاء" و"الصراخ في الآبار القديمة" و"البحر موعدنا" و"رقصات نيلية" و"رماد الأسئلة الخضراء" و"ورد الفصول الأخيرة".

أما السوري شوقي بغدادي (93 عاما)، فوصفته النقابة بأنه "شاعر له صوته الفريد والخاص... يبحث نصه عن قيم الحرية والعدالة".

ومن أبرز دواوينه "أكثر من قلب واحد" و"لكل حب قصة" و"صوت بحجم الفم" و"ليلى بلا عشاق" و"عودة الطفل الجميل" و"شيء يخص الروح".

وكانت جائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري قد ذهبت في دورتها الأولى العام 2019 للشاعرين أحمد عبد المعطي حجازي من مصر وعبد العزيز المقالح من اليمن.