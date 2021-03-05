تعليق بروفات فرقة باليه في إيطاليا بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

تسببت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تعليق بروفات فرقة باليه شهيرة في إيطاليا.

وتفشى كورونا بشكل كبير في لا سكالا في ميلانو، أحد أشهر دور الأوبرا في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم، أن فرقة باليه لا سكالا جاءت نتيجة اختبار 35 من أفراد فرقة الرقص بها إيجابية بالفيروس، وكذلك ثلاثة أعضاء من فريق الإدارة.

وقالت الوكالة إنه تم تعليق البروفات لوجود نتائج اختبار إيجابية بالفيروس بين المغنين.

وتم إغلاق المسارح في إيطاليا أمام الجمهور لمنع تفشي فيروس كورونا، لكنها في كثير من الأحيان تستمر في عملها بالنسبة إلى الفنانين لبث الحفلات وعرضها على الإنترنت.

وأعلنت الحكومة في روما، هذا الأسبوع، أنه سيتم السماح للمسارح في مناطق ذات مخاطر متوسطة للإصابة بالفيروس، التي تصنف بالمناطق الصفراء، بإعادة فتح أبوابها للجمهور في نهاية مارس.