اكتشاف تماثيل وخيول فخارية في الصين

المصدر: شينخوا

اكتشف علماء آثار تماثيل فخارية ملونة وخيولا فخارية قديمة في مقاطعة خنان بوسط الصين.

وتشمل القطع الأثرية المكتشفة أكثر من 10 تماثيل فخارية نسائية وخيولا فخارية تنتمي إلى أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 25 بعد الميلاد).

وقال تشاو شياو جيون، رئيس معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بمدينة لويانغ، إنه تم العثور على هذه الآثار في مقابر قديمة في مدينة لويانغ، مضيفا: "هذه المرة الأولى التي نعثر فيها على تماثيل وخيول فخارية كاملة من أسرة هان الغربية في لويانغ".

واتخذت بعض التماثيل وضعية الوقوف والأخرى وضعية الجلوس مع طي الأرجل، وقد تم طلاؤها باللون البرتقالي والأصفر الفاتح والأحمر الداكن.

واكتشف الموقع في ديسمبر الماضي.