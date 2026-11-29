

بين أفق نيويورك الذي تعانق فيه ناطحات السحاب السماء، ومشهد عمراني كانت تمثله بناية من خمسة طوابق في دبي، تختبئ حكاية تختصر مسافة زمنية هائلة. حكاية وثقها طابع بريدي أصدرته دبي عام 1964 بمناسبة «معرض نيويورك الدولي»، ليصبح بعد عقود شاهداً على تحول استثنائي انتقلت فيه المدينة من بداياتها العمرانية إلى مصاف المدن التي تحتضن أطول مبنى في العالم.



وتكشف تفاصيل الطابع عن مفارقة تستحق التأمل؛ ففي الوقت الذي كان فيه مبنى «إمباير ستيت» يتصدر أفق نيويورك، محتفظاً بلقب أطول مبنى في العالم، كانت دبي ترسم ملامح نهضتها العمرانية الأولى، وتمثل بناية «الدرويش»، التي لم يتجاوز ارتفاعها أربعة أو خمسة طوابق، صورة لما بلغته المدينة من تطور في تلك المرحلة، وفق ما أكده معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تصريح خاص لـ «البيان»، على هامش افتتاح معرض «الطوابع البريدية.. ذاكرة وطن» الذي احتضنته أخيراً قاعة المعارض في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55.



وبين الصورتين، تبدو المسافة أبعد من مجرد فارق في ارتفاع المباني؛ إنها حكاية مدينة مضت في مسار تنموي متسارع، حتى أصبح برج خليفة، بارتفاعه البالغ 828 متراً، أطول مبنى في العالم منذ افتتاحه عام 2010. ومع استضافة «إكسبو 2020 دبي»، تجسدت صورة أخرى للمدينة التي باتت تجمع بين طموحها العمراني ومكانتها العالمية، في مشهد يستحضر المفارقة التي اختزنها الطابع قبل عقود.



وفي قراءة لهذه الدلالة، يرى معالي محمد المر أن الطابع يختزن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وطموحه في أن تكون دبي رقماً مهماً في العالم.

ويستحضر معاليه المفارقة بين بناية لم تتجاوز خمسة طوابق وأطول مبنى في العالم، متسائلاً عن قدرة دولة على تحقيق هذا التحول خلال زمن قياسي، ومؤكداً أن الطابع يظل شاهداً يوثق مرحلة مفصلية من تاريخ الإمارة ومسيرتها.

ولا تتوقف قيمة الطوابع البريدية عند توثيق التحولات العمرانية، وفق المر؛ إذ تمتد لتشمل محطات تاريخ الإمارات قبل الاتحاد وبعده، وما شهدته البلاد من أحداث ومنجزات، وما حملته من صور لقيادتها ورموزها. وهي، في هذا السياق، ذاكرة بصرية تحفظ تفاصيل من تاريخ الوطن وحياته، وتستحق أن تتواصل العناية بها، وأن تتعرف إليها الأجيال الجديدة، بوصفها جزءاً من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية.