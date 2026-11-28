قد يبدو الطريق إلى جائزة «نوبل» مرسوماً مسبقاً، سنوات طويلة من الدراسة، وساعات لا تنتهي داخل المختبر، وتخصص عميق لا يترك لصاحبه وقتاً لشيء آخر، لكن سِيَر عدد من أشهر الفائزين بالجائزة تكشف جانباً مختلفاً من حياة تلك العقول الاستثنائية، فخلف المعادلات والمجاهر والأبحاث، كان هناك كمان وبيانو ولوحات فنية وشطرنج وحتى تطريز.

والمثير أن هذه الاهتمامات لم تكن دائماً مجرد هوايات لتمضية الوقت، إذ امتد تأثير بعضها إلى طريقة تفكير أصحابها، وفي حالات معينة إلى عملهم العلمي نفسه.

ويرى الباحثان روبرت روت برنشتاين وميشيل روت برنشتاين أن عدداً من كبار العلماء والمبتكرين تميزوا بقدرتهم على الجمع بين مهارات ومعارف من مجالات متباعدة، ونقل طرق التفكير من مجال إلى آخر.

ومن أشهر الأمثلة ألبرت أينشتاين، الحائز جائزة «نوبل» في الفيزياء عام 1921، الذي كان للكمان حضور دائم في حياته.

ووفقاً للموقع الرسمي لجائزة «نوبل»، أحب بصورة خاصة موسيقى موزارت وباخ وشوبرت، وامتلك خلال حياته نحو عشرة آلات كمان كان يطلق عليها جميعاً اسم «لينا».

ولم تكن الموسيقى بالنسبة إليه منفصلة تماماً عن التفكير العلمي، إذ كان يلجأ إلى العزف عندما يواجه مسائل معقدة، وكأن العقل يبحث عن طريق مختلف إلى الحل بعيداً عن الورقة والقلم.

ولم يكن أينشتاين حالة منفردة، فالفيزيائي فيرنر هايزنبرغ، أحد رواد ميكانيكا الكم والفائز بجائزة «نوبل» في الفيزياء عام 1932، كان عازف بيانو موهوباً منذ طفولته، فيما كان ماكس بلانك، الحائز الجائزة عام 1918، يعزف البيانو والأورغن ويغني أيضاً.

وتشير مواد منشورة على الموقع الرسمي لـ«نوبل» إلى أن أينشتاين وبلانك كانا يعزفان الموسيقى معاً.

ويقدم الفيزيائي ريتشارد فاينمان، الحائز «نوبل» في الفيزياء عام 1965، مثالاً أكثر غرابة، فإلى جانب إسهاماته العلمية التي جعلته واحداً من أبرز علماء القرن العشرين، اشتهر بشغفه بقرع الطبول، كما تعلم الرسم في الرابعة والأربعين من عمره، ووصل به الأمر إلى عرض وبيع بعض أعماله الفنية باسم مستعار.

أما قصة الطبيب والجراح الفرنسي ألكسيس كاريل، الفائز بجائزة «نوبل» في الطب عام 1912، فتوضح كيف يمكن لمهارة تبدو بعيدة تماماً عن العلم أن تجد طريقها إلى المختبر وغرفة العمليات.

فقد ربط الباحثان بين معرفته بتقنيات الخياطة والتطريز وبين تطويره أساليب دقيقة لخياطة الأوعية الدموية، في نموذج تصبح فيه الخبرة المكتسبة في مجال مختلف أداة للمساعدة في حل مشكلة طبية معقدة.

وتتكرر الفكرة مع سانتياغو رامون إي كاخال، الفائز بجائزة «نوبل» في الطب عام 1906، والذي كان يحمل طموحات فنية قبل اتجاهه إلى الطب.

ولم تختف موهبته في الرسم عندما ارتدى معطف الطبيب، فقد استفاد منها لاحقاً في تحويل ما شاهده عبر المجهر من خلايا وبنى عصبية إلى رسومات يدوية دقيقة، أصبحت جزءاً من إرثه العلمي ودراساته للجهاز العصبي.

ويقدم هربرت سايمون، الفائز بجائزة «نوبل» في العلوم الاقتصادية عام 1978، نموذجاً آخر للعقل الذي لم يقبل البقاء داخل حدود تخصص واحد، فقد امتدت إسهاماته من الاقتصاد إلى علم النفس وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والفلسفة، بينما شملت اهتماماته الشخصية العزف على البيانو والتأليف الموسيقي والرسم والشطرنج.

وتقدم هذه النماذج صورة مختلفة قليلاً عن العبقرية، فالهوايات الفنية لا تصنع وحدها عالماً عظيماً، ولا توجد أدلة تثبت أن الرسم أو الموسيقى يزيدان مباشرة فرص الحصول على «نوبل»، لكن اللافت أن عدداً من أصحاب الإنجازات الكبرى لم يحصروا فضولهم في تخصص واحد، واتجهوا إلى مجالات تمنح عقولهم طرقاً أخرى للملاحظة والتجريب والتعبير.

وقد عبّر توماس زودهوف، الفائز بجائزة «نوبل» في الطب عام 2013، عن هذه العلاقة من خلال تجربته الموسيقية، مشيراً إلى أن الموسيقى منحته تقديراً مزدوجاً للانضباط والعمل الشاق من جهة والإبداع من جهة أخرى، وأن الإبداع يحتاج أولاً إلى إتقان التفاصيل ثم القدرة على تجاوز الطرق المعتادة في النظر إليها.

وهكذا، تكشف سِيَر هؤلاء أن الوقت الذي قضوه بعيداً عن المختبر لم يكن بالضرورة وقتاً بعيداً عن الإبداع.

الكمان عند أينشتاين، والرسم عند فاينمان، والفن عند رامون إي كاخال، والموسيقى عند هايزنبرغ، كلها ترسم صورة لعقول لم تتوقف عن الاستكشاف عندما انتهى يوم العمل.

فإذا كان الطموح أن تصبح الفائز المقبل بـ«نوبل»، ستظل المعرفة والبحث والانضباط والعمل الشاق أساس الطريق، لكن تاريخ بعض أشهر الفائزين بالجائزة يضيف عنصراً آخر يستحق الاهتمام، وهو ألا تجعل تخصصك حدوداً لعقلك، فقد تبدأ الفكرة الكبيرة داخل المختبر، وقد تأتي أحياناً بينما تعزف لحناً أو ترسم لوحة أو تحرك قطعة على رقعة شطرنج.