

ثمّة صمت يسود معمل التحميض في الثواني القليلة التي تسبق استلام لفة الفيلم بعد تحميضها. لا تدري حينها ما الذي التقطته يداك؛ أفرغت ستة وثلاثين كادراً قبل ثلاثة أسابيع في حفل زفاف، أو أثناء مسار جبلي، أو في عيد ميلاد بالكاد تذكر ملامحه اليوم، وظللت تحمل ذلك الشك معك طوال تلك المدة.



ثم يصبح المظروف بين يديك، فتقف عند منصة الاستلام لتمزقه بلهفة قبل حتى أن تدفع الحساب، وهناك تراه أمامك: نسخة ذلك اليوم التي لم تكن تدري أنك حفظتها.



لا أحد يعيش ذلك الشعور اليوم؛ فنحن نلتقط الصورة، ونلقي عليها نظرة خاطفة، ثم نحذفها أو ننساها. وفي المساحة الفاصلة بين كبسة الزر وتمرير الشاشة، كفّ التصوير الفوتوغرافي عن كونه تسجيلاً للذاكرة ليغدو مجرد رد فعل آلي.



فرض فيلم التصوير انضباطاً صارماً لم يطلبه أحد، لكن الجميع استفاد منه: 36 إطاراً فقط، أو ربما 24 إن كنت تحاول توفير النفقات.



كان لكل لقطة ثمنها ولم يكن الثمن محصوراً في سعر الفيلم ذاته، بل شمل تكلفة التحميض، والطباعة، وعناء الانتظار. كان لزاماً عليك أن تقرر، في ذلك النصف ثانية الذي يسبق الضغط على الغالق، ما إذا كانت تلك اللحظة تستحق فعلاً إهدار إحدى فرصك الـ 36 لأجلها.



وهذا القرار هو ما كان يمنح الصورة معناها وقيمتها لاحقاً؛ فأنت لم تكن توثق حياتك توثيقاً آلياً، بل كنت تنتقيها بعناية.



قارن ذلك بهاتف ذكي يحمل اليوم 10 آلاف صورة وربما أكثر من 100 ألف حسب السعة التخزينية، لم تنظر في أيٍّ منها منذ يوم التقاطها: لقطات شاشة لميمز ساخرة، وأربع صور متطابقة تقريباً لغروب شمس واحد لأنك عجزت عن تحديد أيها الأجمل، فأبقيت عليها جميعاً.



إن مكتبة الصور الرقمية ليست أرشيفاً للذاكرة بل هي مكب نفايات مزود بخاصية البحث. لم نكسب القدرة على تذكر المزيد، بل فقدنا الآلية التي كانت تجبرنا على التذكر من الأساس.



قال المصور الفوتوغرافي الأمريكي الراحل آرون سيسكيند: «التصوير الفوتوغرافي طريقة للشعور، للمس، وللحب. ما تلتقطه على شريط الفيلم يظل محفوظاً إلى الأبد... إنه يتذكر التفاصيل الصغيرة، بعد زمن طويل من نسيانك لكل شيء».



وثمة مفارقة أعمق هنا، وهي التي ينبغي أن تثير قلقنا بحق. كان من المفترض أن تكون قيود الفيلم هي نقطة ضعفه الأبرز فلا يمكنك معاينة اللقطة إلا بعد فوات أوان إعادة تصويرها، وقد تهدر مالك على كادر مشوش خارج نطاق التركيز، ولا تملك خيار التراجع.



غير أن ذلك القيد بالذات هو ما جعل لكل صورة نجت وظهرت إلى النور قيمة أصيلة؛ لقد نجت بالفعل من مخاض حقيقي، وعبرت حواجز الكلفة والصبر والمخاطرة قبل أن تستقر في يدك كصورة ورقية ملموسة يمكنك أن تمسك بها، أو تعلقها على جدار، أو تودعها في ألبوم يتصفحه أطفالك ذات يوم متسائلين عن هوية ذلك الشخص فيها.



أزالت الفوتوغرافيا الرقمية كل ذلك الاحتكاك، وبفعلتها تلك، تخلصت من الشيء الذي كان ذلك الاحتكاك يحميه ويصونه. كان يُفترض بالسعة التخزينية اللامحدودة أن تمنحنا ذاكرة لا نهائية، لكنها أفرزت نقيض ذلك تماماً: ضرباً من فقدان الذاكرة الناجم عن الوفرة المفرطة.



فحين يُحفظ كل شيء، لا يُختار أي شيء، وما لا يُختار، لا يجد سبيله إلى الذاكرة قط.



كثيراً ما يراودنا ذلك الصمت في معمل التحميض؛ ليس بدافع الحنين الرومانسي إلى حبيبات الفيلم (Grain)، أو تسربات الضوء، أو رائحة محاليل التثبيت الكيميائية بل لأنها كانت المرة الأخيرة التي يطلب فيها التصوير منا بذل شيء قبل أن يمنحنا شيئاً في المقابل.

لقد طلب منا الصبر، وطالبنا بحسن التقدير، وألزمنا بأن نعيش اللحظة أولاً، ولا نكتشف إلا لاحقاً ما إذا كنا قد نجحنا في التقاطها.



نحن اليوم نصور بمعدل يفوق أي جيل مر في التاريخ، لكننا على الأرجح سنتذكر أقل بكثير من أي جيل سبقنا. يمتلئ شريط الكاميرا وتتضخم مكتبة الصور، بينما تتقلص الذاكرة وتضمر.