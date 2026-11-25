

في مشهد ثقافي يجمع بين سحر البصر وعمق الكلمة تتجلى جماليات الإبداع في لوحات الفنانة التشكيلية والمخرجة السينمائية والشاعرة الإماراتية، نجوم الغانم، ضمن الأعمال الفنية المشاركة في معرض «ما لا يُرى»، الذي يحتضنه «غاليري رزق» في أبوظبي، حيث تتجسد كأنها نوافذ مفتوحة على عوالم خفية، تدمج بين نبض الطبيعة وذاكرة المدن.



وخلال جولة في تفاصيل مرئية وحوار متصل مع الذات يدعونا للغوص وراء السطح واكتشاف ما يختبئ في ثنايا الروح والطبيعة والعمران تأخذنا لوحات نجوم الغانم في رحلة عميقة داخل تشابكات الجذور، وتطلعات الجذوع كأنها أوتار عود، تعزف لحناً صامتاً، حيث التدرجات الترابية الحالكة يتسلل من خلالها ضوء خافت، يلامس أوراق الشجر، كاشفة عن أسرار الطبيعة المخبأة بين العتمة والنور الخجول.



وتقول الفنانة نجوم الغانم لـ«البيان»: ««ما لا يُرى» بالنسبة إليَّ عنوان شائق، يوحي بما لا يمكن أن يُوصف، وهو يناسب أعمالي تماماً؛ لأنني لم أكن أرسم أو أنتج أي نوع من الأعمال لعرضها. الكثير من أعمالي تبقى حبيسة البيت والاستوديو، وإذا حصلتْ على فرصة تطير إلى العلن. شعرتُ أن وضع هذه الأعمال أمام الضوء يمنحها قيمة أخرى، وخصوصاً تلك التي لها علاقة بالفصول وكانت رهينة الأدراج.. اليوم فقط جاء وقتها لتشاهد النور».



ما وراء الضوء

ومن عتمة الغابات إلى مدن تطفو على حافة الحلم والماء تتحول الآفاق العمرانية والكتل الإسمنتية إلى طيف ريشة، ينبض بالحياة والشجن، وتندمج الخطوط الأفقية والعمودية للمباني مع أسطح مائية وسماوات تشتعل بألوان الغروب والأصفر الدافئ والأزرق الفيروزي، لترسم صدى المدينة لا ملامحها المادية فحسب.



وعن هذه الثنائية بين الكلمة والريشة والتعبير البصري توضح نجوم أنها تبدأ أي عمل بالكتابة، وأن هذا التوجه رافقها منذ سن مبكرة جداً، حيث الأشياء تبدأ عندها بالكلمة، ولو كانت جملة واحدة تأخذها إلى مكان آخر بصرياً، مشيرة إلى أنها لا تجد فرقاً بين الكلمة واللوحة، بل تحمل الكتابة الشعرية طاقة بصرية كبيرة جداً، واللوحة تكملها، وأحياناً تأتي اللوحة بجمل جديدة، وقراءة أخرى ليكمل بعضها بعضاً.



وفي تجلي هندسة العمران والزمن تتكشف أمام الناظر شبكة معمارية معقدة، تتداخل فيها الخطوط الهندسية بألوان مشحونة بالحيوية، وممتزجة بالأخضر والوردي والترابي، لتعكس هذه الطبقات المتراكبة إيقاع الحياة المعاصرة المتسارع، ومتاهات الوجود الإنساني، في تداخل مستمر بين الإنسان ومحيطه.



زمن التأمل

وتعبّر الفنانة نجوم الغانم في حديثها عن امتداد الزمن واختبار الصمت في إنجاز هذه التفاصيل، قائلة: «أعمل بصمت شديد، ومن الممكن أن يستمر العمل سنوات.

ثمة لوحات بدأت عام 2000 ولم تنتهِ إلا في 2006؛ لأنني لم أكن أسعى لعرضها، بل كنت بحاجة نفسية إلى التعبير دون استعجال، لهذا السبب تجد لوحاتي غير موقعة، فأنا لا أوقّع اللوحة إلا حين يتقرر عرضها، لشعوري الدائم بأن هناك خطوة رجعة للإضافة والتعديل».



وفي روعة القراءة البصرية ينفتح المشهد على أفق الصحراء والذاكرة المفتوحة، حيث الثنائيات المتجانسة، التي تحلّق بالمتلقي في فضاءات رحبة، تطغى عليها ألوان الرمال الذهبية، والرمادي الهادئ، والأحمر الداكن، وتتوزع الأشكال في أقصى الزوايا لتترك للمساحة الواسعة بطولة المشهد، داعية المشاهد للتأمل في الفراغ المليء بالسكينة.



وعن التحديات والشتات والتنقل التي أثمرت هذه التجارب المتباينة تستحضر نجوم الغانم دور الفن بصفته منقذاً، فتقول: «التنقل الدائم بين المدن والبيوت سبَّب لي نوعاً من الشتات وعدم الاستقرار، ما دفعني إلى العمل بمقاسات صغيرة، وعندما مررت بأزمة صحية قاسية كان الفن هو ما أنقذني، وجعلني أتجاوز تلك المرحلة عبر تأمل الوجوه وتوثيقها؛ فالظروف تجبرنا أحياناً على قرارات، لكن الفن يساعدنا دائماً على أن نعبّر عما بداخلنا، ونترك الأسئلة مفتوحة».