

أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة تنظيم الدورة الخامسة عشرة من مهرجان فن رأس الخيمة 2027، خلال الفترة من 22 يناير إلى 14 فبراير المقبلين، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، تحت شعار «ضائع في الترجمة»، وبرعاية تقديمية من بنك رأس الخيمة، بمشاركة 175 فناناً من أكثر من 60 جنسية، يقدمون ما يزيد على 200 عمل فني وتجربة إبداعية، في تظاهرة ثقافية تحتفي بتنوع الثقافات وتفتح آفاقاً جديدة للحوار والتبادل الفني.



وتأتي الدورة الجديدة امتداداً لمسيرة المهرجان الذي رسخ مكانته ضمن أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في دولة الإمارات، مستقطباً فنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة تجمع التجارب الفنية المتنوعة، وتتيح للجمهور استكشاف مدارس إبداعية وثقافية متعددة في فضاء تراثي يعكس أصالة رأس الخيمة وهويتها التاريخية.

وتحتضن قرية الجزيرة الحمراء التراثية الأعمال المشاركة في مجالات التصوير الفوتوغرافي والرسم والتخطيط والنحت والأعمال التركيبية وفنون الفيديو والفنون الرقمية، مستفيدة من خصوصية الموقع التاريخي الذي يضم منازل وأفنية وأزقة مرممة.



ويتناول المعرض الرئيسي، الذي يتولى تنسيقه القيم الفني الدولي شارون توفال، مفهوم «ضائع في الترجمة» من منظور يتجاوز حدود اللغة، ليستكشف العلاقة بين العاطفة والثقافة والهوية والذاكرة والتكنولوجيا، والتحديات التي تواجه التواصل والتفاهم بين المجتمعات المختلفة، متسائلاً عن قدرة الإنسان على إيجاد مساحات مشتركة رغم تباين وجهات النظر والتجارب الإنسانية.



ويستند المعرض إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها «هويات مغتربة» الذي يستكشف تجارب الانتقال والاغتراب والنزوح، وثانيها «ابتكار الوطن» الذي يتناول مفهوم الانتماء باعتباره تجربة تتشكل عبر الذاكرة والعلاقات والعادات، فيما يركز المحور الثالث «المساحة البينية» على المناطق الفاصلة بين الهويات والثقافات، باعتبارها فضاءات مفتوحة للإبداع وإنتاج رؤى جديدة.



وأكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أن المهرجان تطور على مدى دوراته ليصبح منصة تجمع الفنانين والجمهور من مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم، ويوفر مساحة شاملة تحتفي بالمواهب والتجارب الإبداعية المتنوعة، وتتيح للفنانين التعبير عن رؤاهم وخلفياتهم الثقافية.



وأشارت إلى أن شعار «ضائع في الترجمة» يعكس تنوع الثقافات واللغات ووجهات النظر في دولة الإمارات، وما يضيفه هذا التنوع إلى الحياة من معانٍ وتجارب ثرية، مشيرة إلى أن المهرجان يسعى إلى توظيف الفن في تعزيز الحوار والتفاهم، وإيجاد مساحات مشتركة للتواصل بين المجتمعات، رغم اختلاف رؤاها وتجاربها.



وأكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، اعتزاز البنك بدعم الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، انطلاقاً من أهمية الفن في بناء جسور التواصل بين الأفراد والثقافات وتقديم رؤى ملهمة للمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تجسد حرص البنك على الاحتفاء بإبداع المجتمع وتنوعه، وتعزيز ارتباطه بالإمارة التي شكلت موطناً لانطلاق مسيرته، بما يعكس التزامه بالمساهمة في دعم المبادرات التي تثري الحياة الثقافية والمجتمعية.



حضور ثقافي عالمي



وتشهد الدورة الجديدة توسعاً في التعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الثقافية الدولية، بهدف إثراء البرنامج بتجارب ورؤى فنية متنوعة، وتعزيز التبادل الثقافي وإيجاد فرص للتواصل بين الفنانين والمؤسسات والجمهور.



وتتكامل هذه الشراكات مع مشاركة الفنانين الذين وقع عليهم الاختيار عبر الدعوة الدولية المفتوحة، بما يعزز الحضور العالمي للمهرجان، ويدعم مكانة رأس الخيمة وجهةً للتعاون الثقافي والفني، ومنصةً تحتفي بالتنوع الذي تتميز به دولة الإمارات.



كما يتضمن المهرجان برنامجاً للجوائز تشرف عليه لجنة تحكيم دولية مستقلة، تتولى تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير القيمة الفنية والأصالة والتميز الإبداعي، بما يضمن الاحتفاء بالتجارب الفنية المتميزة والأفكار التي تقدمها.



ولا تقتصر فعاليات المهرجان على المعارض الفنية، بل تمتد إلى برنامج متنوع من العروض الحية وورش العمل التفاعلية والدورات التخصصية والجولات الإرشادية، إلى جانب تجارب الطهو والفعاليات الاجتماعية والترفيهية المناسبة لمختلف أفراد العائلة.



ويستمر المعرض الخارجي في استقبال الزوار حتى 31 مارس 2027، بما يتيح فرصة أوسع لاستكشاف الأعمال الفنية والتجارب الإبداعية وسط المعالم التاريخية والإطلالات الساحلية للقرية، فيما سيكون دخول المهرجان مجانياً، على أن تتاح حجوزات ورش العمل والدورات والأنشطة المصاحبة خلال ديسمبر المقبل.