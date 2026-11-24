في ليلة لندنية من ليالي نوفمبر، صعد كاتب في الحادية والثمانين إلى منصة «أولد بيلينغزغيت» ليتسلم أرفع الجوائز الأدبية في العالم الناطق بالإنجليزية، عن رواية تتخيل العالم بعد أن ينتهي. فقد فاز جون هاريسون بجائزة البوكر لعام 2026 عن روايته الثالثة عشرة «نهاية كل شيء»، وهي هجائية ديستوبية تسبر حدود الفهم البشري. وبهذا الفوز دخل هاريسون التاريخ بوصفه أكبر الفائزين بالجائزة سناً، بعد مسيرة في الكتابة امتدت ستين عاماً.

لم تكن المفارقات في هذا التتويج قليلة؛ فالرواية، التي كانت بصفحاتها الـ198 أقصر الكتب في القائمة القصيرة، تفوقت على أسماء ثقيلة بينها فائزان سابقان، هما مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت، إلى جانب إليزابيث ستراوت. وجاءت من قلم رجل يكتب روايات الخيال العلمي منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو صنف ظل طويلاً يُنظر إليه من علٍ في صالونات الأدب الرفيع. غير أن قراءة هذا الفوز انتصاراً للخيال العلمي بوصفه نوعاً أدبياً تجانب الدقة. فالبوكر لا تعرف التصنيفات ولا تتوّج الأنواع، ولجنة التحكيم لم تقدّم الرواية على أنها عمل من أعمال الخيال العلمي، بل قدّمتها نصاً هجيناً يعبر الحدود بين الأنواع ويشتبك معها في آن، فكتبت أنها «يمكن أن تُقرأ رواية تشويق، أو لغزاً، أو هجاءً، أو ديستوبيا، أو رواية طريق، أو عملاً واقعياً؛ فكل ما يبحث عنه القارئ يجده فيها». وموقع الجائزة نفسه يقدّم هاريسون بأنه كاتب بريطاني يتحدى التصنيف، إذ الخيال العلمي في هذه الرواية أداة من أدواتها، والجائزة ذهبت إلى ما صنعه الكاتب بهذه الأداة.

الغياب مفتاحاً

تدور الرواية في إنجلترا مستقبلية مطحونة؛ فبطلها فيليب تينينت يقتات مما يلفظه البحر على الساحل الجنوبي، بعد عقود من كارثة غامضة تركت الحكومة شبه عاجزة والبحر مملوءاً بكائنات جديدة. ويلتقط من الماء شيئاً لا يكفّ عن التحول، ثم يكتسب القدرة على الكلام ويبدأ في إملاء أوامره على من يرعونه، فيضطر تينينت إلى حمله نحو الداخل. واللافت في هذه الحكاية أن الكارثة نفسها تبقى بلا اسم ولا سبب، فالرواية لا تشرح ما حدث، ولا يعرف أبطالها ما حدث. وفي هذا الغياب يكمن مفتاحها.

وقد وصفت ماري بيرد، أستاذة الدراسات الكلاسيكية ورئيسة لجنة التحكيم، الرواية بأنها «سياسة اللحظة الراهنة منظوراً إليها بعدسة المستقبل». ورأت فيها كتاباً «يقلبك رأساً على عقب، ويرسم على شفتيك ابتسامة ساخرة». وأضافت أن الرواية تقول، في جوهرها، إنه «إذا جاءت مثل هذه النهاية، أو حين تجيء، فستكون عصيّة على الفهم».

أزمة 2008

يكشف هاريسون عن الشرارة الأولى التي أشعلت روايته، فيقول إنه أراد بعد الأزمة المالية عام 2008 أن يكتب رواية عن «إخفاق التفسير في المجتمع». وللربط بين الأزمة المالية وفكرة إخفاق التفسير دلالة عميقة. ففي الأزمات الكبرى لا ينهار المال وحده. تنهار معه السرديات التي كانت تشرح للناس كيف يعمل العالم، وتسقط الثقة بالخبراء الذين كانوا يملكون مفاتيح الفهم. وفي نوفمبر 2008، وقفت الملكة إليزابيث الثانية بين أساتذة «كلية لندن للاقتصاد» وطرحت سؤالاً بسيطاً يكاد يكون طفولياً: لماذا لم يتنبه أحد إلى ما كان يحدث؟ واحتاج كبار الاقتصاديين في البلاد إلى أشهر ليكتبوا جوابهم في رسالة جماعية صادرة عن الأكاديمية البريطانية. وقد ردّوا فيها ما جرى إلى إخفاق في الخيال الجمعي لدى كثير من العقول اللامعة.

كان ذلك اعترافاً نادراً بأن الأدوات التي يفسّر بها العالمُ نفسَه قد تتعطل في اللحظة التي يحتاجها فيها أشد الحاجة. ومن هذا الصدع وُلدت رواية هاريسون. ولذلك يقول على لسان أحد أبطاله: «فلسفتك كلها، ونظرية معرفتك كلها، قائمة على ما تعرفه». فإذا تهاوى ما نعرفه تهاوت معه الذات التي بنيناها عليه.

قابلية الفهم

هنا يفترق أدب الخراب المعاصر عن أسلافه؛ فقد كتبت ماري شيلي «الإنسان الأخير» عام 1826، تتخيل فيها فناء البشرية بالطاعون حتى لا يبقى منها إلا رجل واحد يهيم في أطلال أوروبا. لكن الطاعون في روايتها كان معروف الاسم والسبب والمآل. وفي ستينيات القرن العشرين وضع الناقد البريطاني فرانك كيرمود كتابه الأشهر «الإحساس بالنهاية». وفيه رأى أن البشر، وقد وُلدوا في منتصف الحكاية، ويحتاجون إلى تخيل خاتمة تمنح ما قبلها معنى وانتظاماً، وأن أدب النهايات في جوهره محاولة لترويض الفوضى بالسرد. أما رواية هاريسون فتقلب أطروحة كيرمود رأساً على عقب. فالنهاية فيها تأتي بلا معنى، ولا تنظّم شيئاً مما قبلها، وتترك البشر يعيشون بعدها في عالم فقد قابليته للتفسير. فالنهاية عند كيرمود كانت تمنح الحكاية معناها، وعند هاريسون صارت النهاية نفسها هي ما يستعصي على الفهم.

من هذه الزاوية يمكن فهم رواج الخيال الكارثي وانتقاله من الهامش، فثمة عبارة أشاعها الناقد الأميركي فريدريك جيمسون، وتلقفها من بعده الناقد البريطاني مارك فيشر، تقول إن تخيل نهاية العالم صار أيسر من تخيل نهاية النظام الذي نعيش في ظله. والقارئ المعاصر يجد في أدب الخراب صورة لقلق يعرفه جيداً؛ فالعالم يتغير بسرعة تفوق قدرته على فهمه، من المناخ الذي يضطرب إلى الأوبئة التي تفاجئ إلى الآلات التي تتكلم ونفذ وقريباً تأمر. ولعل الشيء الذي ينطق في رواية هاريسون ويملي أوامره على البشر صورة رمزية لهذا القلق الأخير، فهو كائن لا يفهمه أحد، لكنه يصدر الأوامر للجميع.

فضول مرَضي

لا يقف سؤال النهاية القاتمة عند الكتّاب وحدهم، فثمة هوس لدى القراء أنفسهم بهذا الأدب يحتاج بدوره إلى تفسير. فما الذي يدفع إنساناً يعيش قلق عصره إلى أن يبحث عن مزيد منه بين دفتي كتاب؟ يقدم علم النفس جواباً لافتاً. ففي ذروة جائحة كورونا أجرى الباحث الأميركي كولتان سكريفنر وزملاؤه دراسة على 310 أشخاص، فوجدوا أن محبي أفلام الرعب كانوا أقدر على الصمود في وجه الجائحة، وأن المولعين بحكايات نهاية العالم والأوبئة جمعوا إلى الصمود استعداداً عملياً أفضل. ويسمي سكريفنر هذا الدافع «الفضول المرَضي»، ويراه نزعة فطرية إلى التعرف على الأخطار لاتقائها. فالقارئ في هذا التفسير يجري بروفة ذهنية على ما يخشاه، ويتدرب في أمان الخيال على ما قد يواجهه في قسوة الواقع. ويضيف جون موريلو، أستاذ أدب الديستوبيا في جامعة ولاية كارولاينا الشمالية، تفسيراً ثانياً أقرب إلى العزاء. فهذا الأدب في رأيه يمنح القارئ إثارة الفظيع دون خطره، ويهمس له بأن الأمور لم تبلغ بعد ذلك السوء.

وتكشف أرقام المبيعات أن هذا الهوس يتبع نبض السياسة بدقة، فحين دافعت مستشارة للرئيس الأميركي عن «الحقائق البديلة» مطلع عام 2017، قفزت مبيعات رواية «1984» لجورج أورويل بنسبة 9,500%. وكانت الرواية قد شهدت قفزة مماثلة عام 2013 حين كشفت تسريبات إدوارد سنودن اتساع الرقابة الحكومية. ويبدو أن القراء في لحظات الارتباك يعودون إلى الروايات القاتمة كما يعود التائه إلى خريطة قديمة، يبحثون فيها عن اسم لما يجري حولهم. وهنا يلتقي هوس القراء بما أراده هاريسون من روايته. فحين تعجز التفسيرات الرسمية عن شرح العالم، يصير الأدب الذي يعترف بهذا العجز أصدق من الخطابات التي تنكره. ولعل هذا ما يفسر انتقال أدب الخراب في السنوات الأخيرة من المستقبل البعيد إلى المستقبل القريب.

للعرب رؤيتهم

لم يكن الأدب العربي بمعزل عن هذا التيار، فقد رسم أحمد خالد توفيق في «يوتوبيا» عام 2008 مصر مستقبلية منقسمة بين أثرياء يتحصنون خلف الأسوار وفقراء يتخبطون في الخراب. وتخيلت بسمة عبد العزيز في «الطابور» مدينة يقف أهلها في صف لا ينتهي أمام سلطة لا تُرى ولا تفسر قراراتها. وأقام أحمد سعداوي في «فرانكشتاين في بغداد»، الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2014، كائناً من أشلاء ضحايا العنف يعجز الجميع عن تفسير وجوده. وجعل محمد ربيع القاهرة في «عطارد» مسرحاً لجحيم أرضي. وفي هذه الأعمال كلها يتكرر الهاجس نفسه؛ عالم فقدت فيه السلطة والمعرفة قدرتهما على الشرح، فبقي الإنسان وحيداً أمام ما لا يُفهم.

رواية هاريسون، على قتامتها، لا تخلو من بصيص أمل؛ فقد لاحظ قراؤها أن شخصياتها تواصل طقوسها اليومية من حفلات وفناجين قهوة في المقاهي، بينما الحياة تتداعى من حولها. وفي هذا الإصرار على العيش وسط الأنقاض ما يشبه الحكمة الإنسانية القديمة. فحين يعجز العقل عن التفسير، تبقى للإنسان عاداته الصغيرة يتشبث بها كما يتشبث الغريق بلوح خشب. وربما كان هذا ما كافأته لجنة البوكر في النهاية. فقد كافأت رواية تحدّق في هاوية لا تفهمها بعين ساخرة، وتذكّرنا بأن ما يبقى للبشر حين تسقط التفاسير الكبرى هو أن يحيوا بكرامة في عالم يعجز عن التعبير عن نفسه.