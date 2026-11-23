حين تتعانق الأنغام مع ذاكرة المكان، تتحول الموسيقى إلى مرآة للهوية، ومساحة يلتقي فيها عبق التراث بروح الابتكار، لتصوغ من خصوصية التجربة المحلية لغة فنية قادرة على عبور الحدود ومخاطبة الوجدان الإنساني.

وجاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» بوصفه خطوة تتجاوز تأسيس كيان فني جديد، لتفتح آفاقاً واعدة أمام المشهد الموسيقي الإماراتي، وتؤسس لمرحلة أكثر اتساعاً في رعاية المواهب الوطنية، واحتضان التأليف الموسيقي، وتحويل الموروث المحلي من ذاكرة محفوظة إلى إبداع متجدد يخاطب العالم.

وفي هذا السياق أكد مبدعون إماراتيون لـ«البيان» أن إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطور المشهد الموسيقي المحلي، وفرصة لتوسيع آفاق الإبداع الوطني عبر منظومة مؤسسية تحتضن المواهب، وتدعم المؤلفين والموسيقيين الإماراتيين، وتتيح لهم تحويل تجاربهم وأفكارهم إلى أعمال فنية قادرة على الوصول إلى الجمهور عالمياً.

رؤية حضارية

وأوضح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا»، يعكس الرؤية الحضارية الشاملة لسموه، التي تنظر إلى الثقافة والفنون باعتبارهما جزءاً أصيلاً من نهضة المجتمعات وتقدمها، ويؤكد حرص دبي على تطوير منظومتها الثقافية، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للإبداع والتواصل الإنساني.

وقال معاليه: «لطالما كانت الموسيقى إحدى أقدم لغات التواصل بين الشعوب، ووسيلة للتعبير عن الذاكرة الإنسانية والهوية الثقافية، بما تمتلكه من قدرة على تجاوز الحواجز اللغوية والجغرافية. ومن هنا، فإن أهمية هذه الخطوة تتجاوز تأسيس مؤسسة فنية جديدة، لتفتح آفاقاً أوسع أمام حفظ الذاكرة الموسيقية الوطنية، وتوثيق إسهامات روادها، وإحياء الموروث الموسيقي الإماراتي».

وأضاف معاليه: «نرى في تأسيس (مؤسسة دبي للأوركسترا) امتداداً لمسيرة الإمارة في الاستثمار بالإنسان، وإثراء الحياة الثقافية، وتعزيز حضور الفنون في المجتمع، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين، ويعزز مكانة دبي في المشهد الفني العالمي، مع الحفاظ على خصوصيتها الثقافية وهويتها الوطنية».

ارتقاء بالفن

وأكد الموسيقار إبراهيم جمعة، مستشار الفنون في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا»، يعكس الرؤية الثقافية الفذة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واهتمامه المستمر بالارتقاء بالفنون وتطوير المشهد الإبداعي في الدولة. وأوضح أن القرار لا يُستغرب من قيادةٍ طالما رعت الفن وأسهمت في إثراء المشهد الثقافي والموسيقي، مشيراً إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً حضارياً وثقافياً عالمياً يجمع بين أصالة التراث ومواكبة العصر.

وأشار إلى أهمية التكامل مع الخبرات الموسيقية العربية والعالمية، وأن التراث يمثل مظلة جامعة تتكامل فيها الفنون لتقديم تجربة موسيقية ثرية تجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية، داعياً مؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية إلى الإسهام الفاعل في دعم وتمويل المشاريع الفنية والأغاني الوطنية.

إعادة اكتشاف

وأكد الشاعر سيف السعدي أن تأسيس «مؤسسة دبي للأوركسترا» يتيح فرصة مهمة لإعادة اكتشاف الذاكرة الشعرية والغنائية الإماراتية، وتقديمها إلى الأجيال الجديدة برؤى فنية معاصرة تحافظ على جذورها الثقافية، موضحاً أن الشعر الإماراتي، ولا سيما النبطي، يمثل سجلاً وجدانياً يوثق تفاصيل الحياة، ويحمل ملامح البيئة المحلية وقيم المجتمع وذاكرته الإنسانية.

وأشار إلى أن ارتباط القصيدة الإماراتية بالإيقاع والغناء يمنحها إمكانات واسعة للتجديد الموسيقي، وأن المؤسسة يمكن أن تسهم في إعادة تقديم قصائد مختارة ضمن أعمال أوركسترالية تكشف عن جمالياتها، وتعرّف الجمهور العالمي بخصوصية التجربة الشعرية الإماراتية، مشدداً على أهمية تجاوز استعادة الأعمال القديمة إلى استثمار الموروث بوصفه منطلقاً لإنتاج إبداعي معاصر.

وأوضح أن نجاح تحويل القصيدة إلى عمل أوركسترالي يبدأ من فهم خصوصيتها اللغوية والإيقاعية والوجدانية.

قوة ناعمة

وأكد الدكتور طارق المنهالي، نائب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، أن قانون إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» يمثل خطوة استراتيجية تعكس عمق الرؤية القيادية في الاستثمار بالثقافة والفنون، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من ركائز التنمية المستدامة، وأداتين فاعلتين في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات.

وأوضح أن أهمية هذا القرار لا تتوقف عند حدود تأسيس كيان أوركسترالي متخصص، بل تمتد لتشمل بناء منظومة مؤسسية متكاملة وقادرة على استدامة الإنتاج الموسيقي، وحفظ الإرث الفني المحلي وتوثيقه، لافتاً إلى أن المؤسسة ستسهم في تطوير الصناعات الموسيقية والإبداعية، فضلاً عن تهيئة بيئة احترافية تحتضن المواهب الوطنية وتصقل قدراتها وفق أعلى المعايير العالمية.

فرصة تجديد

ورأى الشاعر راشد شرار أن «مؤسسة دبي للأوركسترا» ستمثل منصة استثنائية ونافذة جديدة يمكن من خلالها إعادة تقديم الشعر الإماراتي لجمهور واسع، معتبراً أن تقديم القصائد التي عاشت في وجدان الناس وذاكرتهم الغنائية برؤية موسيقية مدروسة يمنحها فرصة تجديد حضورها والوصول إلى أجيال جديدة داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن الشعر الإماراتي بشقّيه: النبطي والفصيح يتسم بثراء إيقاعي وصوري وعاطفي يتيح للمؤلفين الموسيقيين مساحات واسعة للإبداع، مشيراً إلى أن نجاح تقديم هذه القصائد أوركسترالياً يتطلب بالدرجة الأولى فهماً عميقاً للنص وبيئته الثقافية، واحترام وزنه ونطقه وخصوصيته، يعقبه توزيع موسيقي يبرز جمالياته.

كما أعرب عن أمله في رؤية أعمال تتجاور فيها الآلات الأوركسترالية العالمية مع الإيقاعات والفنون الإماراتية الأصيلة، بما يحفظ روح القصيدة الإماراتية.

خطوة استراتيجية

وأكد الموسيقار إيهاب درويش، مؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، أن إنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا» يمثل خطوة استراتيجية مفصلية في مسيرة تطور المشهد الموسيقي الإماراتي؛ إذ تسهم في تحويل الموسيقى المحلية من حدود التجارب الفردية إلى مشروع فني مؤسسي مستدام يضع المؤلف الإماراتي في قلب العملية الإبداعية.

وأوضح أن التحدي الأساسي الذي يواجه المؤلف الإماراتي لا يكمن في غياب الموهبة أو الأفكار، بل في محدودية المنصات المؤسسية الكفيلة بتحويل الأفكار إلى أعمال أوركسترالية تُؤدّى وتُسجّل وتصل إلى الجمهور محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن وجود أوركسترا محترفة بصورة مستدامة سيُحدث تحولاً نوعياً، لا سيما إذا اقترن ببرامج منتظمة لتكليف المؤلفين بإنتاج أعمال أصلية وإتاحة الفرصة لهم للعمل المباشر مع قادة الأوركسترا والعازفين والموزعين.

صناعة واعدة

وأكد جان هورن، المدير العام لكلية «إس إيه إي» الجامعية في دبي، التي تقدم برنامج درجة البكالوريوس في الموسيقى، أن دبي تملك كل المقومات لتكون وجهة بارزة للعروض الموسيقية العالمية، ومركزاً رئيساً تُبدَع فيه الموسيقى الأصلية وتُنتَج وتُصدَّر إلى مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.

وأشار هورن إلى أن تأسيس «مؤسسة دبي للأوركسترا» يشكل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لتطوير صناعة الموسيقى في دولة الإمارات ورعاية الكفاءات المحلية، مبيناً أنه يتيح آفاقاً أوسع لتعاون وثيق بين المؤسسات التعليمية وقطاع الاحتراف الموسيقي، فضلاً عن ربط الموسيقيين الشباب بفرص الإرشاد والخبرة العملية والمسارات المهنية.