بين جدران «كونكريت» في «السركال أفينيو» بدبي، فتح معرض «تاريخ مغاير»، الذي اختتم أمس، نافذة على ذاكرة طواها النسيان، أو اكتفى بتمريرها على هامش السرديات الفنية السائدة؛ فعبر تعاون بين مؤسستي «السركال» ومؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة، تلاقت أصوات أكثر من 90 فنانة من العالم العربي وخارجه في رحلة بصرية تمتد عبر القرن العشرين، وتعيد مساءلة المتن الفني.

ومنذ الخطوة الأولى في الجولة بالمعرض، تبرز ملامح شهادة حية على حضور كان فاعلاً في صياغة الأسئلة الجمالية والاجتماعية والسياسية في المنطقة.

ففي قسم «تأمّل»، تتحول الوجوه والنظرات إلى مرايا نفسية تكشف عوالم الداخل وتفاصيل الحياة اليومية، بينما يأخذ قسم «توثيق» الزوار إلى قلب التحولات الكبرى التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين حيث وجدت الفنانات في الحِرف والمنسوجات والخزف والزجاج أفقاً تجريبياً خصباً غالباً ما أغفلته الروايات التقليدية.

وفي مسار «تجريد» يكسر قيد المحاكاة التقليدية ليتعرّف الزوار على عوالم الخط والشكل واللون والضوء، إذ يضيء على الحرف العربي والهندسة الإسلامية والفن الأمازيغي والآثار السومرية ونقوش المنسوجات والحُلي. ولا يغيب عن هذه الخريطة أثر المدارس والمبادرات التي احتضنت الطاقات النسائية وأسست لشبكات من التضامن والتأثير، ومنها «مدرسة فخر النساء زيد» التي انطلقت في عمّان بين عامي 1975 و1976، لتغدو فضاءً لتعلّم الرسم وتخريج كوكبة من الفنانات الرائدات.

وفي حديث خاص لـ«البيان»، أوضح الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسّس مؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة، أن المعرض يزخر بتجارب وأعمال فنانات من مختلف أرجاء العالم العربي، وفي مقدمتهن فنانات من دولة الإمارات، إلى جانب مشاركات من شمال أفريقيا وبلاد الشام ودول الخليج العربي، معرباً عن سعادته بالتعاون مع «مؤسسة السركال» في دبي لتقديم معرض «تاريخ مغاير» في مساحة «كونكريت» التي وصفها بأنها من أرقى وجهات العرض الفني في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثّل سابقة من نوعها من حيث حجم المشاركة؛ إذ تحتفي لأول مرة بهذا الزخم الفني الذي يضم أكثر من 90 فنانة عربية من شتى البلدان العربية، داعياً الجمهور والمهتمين بالشأن الثقافي والفني إلى زيارة المعرض والاطلاع على أعماله، وموجهاً الترحيب بالزوار لحضور فعالياته.

تحفيز فكري

من جانبه، أكد كيفن جونز، المدير الفني لمؤسسة السركال في دبي، أن المعرض يضم نتاج فنانات من العالم العربي، خلال الحقبة الحديثة، مشيراً إلى أن أقدم الأعمال المعروضة يعود تاريخها إلى عام 1905 ضمن جدارية بورتريهات، في حين تمتد أحدث الأعمال لتشمل ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

ولفت جونز إلى أن أهمية المعرض تكمن في التحفيز الفكري الذي يظهر من عنوانه «تاريخ مغاير»، واصفاً الحدث بأنه دعوة إلى إعادة التفكير في كيفية تأطير تاريخ الفن، ودفع المتلقي إلى تأمل ما يُعدّ «متناً» أو «مرجعية» فنية سائدة.

وأضاف أن المعرض كشف كيفية تعامل أولئك الفنانات مع هذا المتن الفني، سواء عبر الاشتباك معه أو التحرك في محيطه، وكيف أسسن في الوقت ذاته مجالاتهن الخاصة من التأثير والاهتمام ضمن الممارسات الفنية التي تطورن فيها.

أحداث وتحولات

وبينت القيمة الفنية سهيلة طقش، مديرة مؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة، أن الأعمال الفنية التي عرضت، وتنتمي إلى مقتنيات المؤسسة، تشتمل على تجارب تغطي طيفاً واسعاً من التحولات والأحداث في المنطقة، بدءاً من السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية، وصولاً إلى ابتكار لغات بصرية جديدة والتجريد، لافتةً أن المعرض أضاء على الإرث الفني والشبكات التي جمعت بين هؤلاء الفنانات، ما يسهم في توسيع فهم الفن الحديث بصورته المتداولة.

دور ريادي

من جهته، أوضح رامي حمص، القيّم الفني في مؤسسة بارجيل للفنون، أن ما ميز المعرض أنه يغطي حقبة القرن العشرين عبر مسار جغرافي يمتد من المغرب وصولاً إلى الإمارات، متضمناً تجارب فنية من لبنان ومصر والعراق، مشيراً إلى التركيز على الدور الريادي للفنانات في تشكيل المشهد الفني.

واستعرض حمص أسماء بارزة، بينها الفنانة والقيّمة اللبنانية هيلين الخال التي تُعد أول امرأة تدير صالة عرض فنية في لبنان، إلى جانب جوزيفينا بيلا التي برزت بصفتها واحدة من أوائل الفنانات الفاعلات خلال مرحلة النهضة في مطلع القرن العشرين، مبيناً أن المعرض تتبع التطور الفني الذي شهدته تلك الحقبة، بدءاً من فنون البورتريه التقليدية وصولاً إلى توثيق أبرز الأحداث الكبرى.