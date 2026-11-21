

في قلب «السركال أفينيو» بدبي، وضمن مساحات «غاليري أيام»، تأخذنا لوحات الفنان التشكيلي البحريني هشام شريف في رحلة بصرية سحرية، تتداخل فيها الذاكرة بالحميمية، وتنبض الفضاءات الداخلية بحياة خفية تعج بالألوان الكثيفة واللمسات التعبيرية المؤثرة. هناك، حيث تتسامى اللحظات العابرة لتتحول إلى جداريات خالدة، يقدّم شريف ممارسة فنية تسبر غور النفس البشرية وتستنطق أحاسيسها الدفينة.



تتجلى أولى محطات هذه الرحلة في لوحة تشكيلية لا تعمل فيها المرآة كسطح عاكس فحسب، بل كبوابة تعبر بنا إلى زمن موازٍ؛ حيث يحتضن الإطار الدائري الفخم فضاءً وردياً دافئاً، وسط بحر من الألوان الترابية والذهبية الشاعرية. وتكتمل هذه الرؤية البصرية حين يوضح الفنان هشام شريف، في حديثه لـ«البيان»، أن مسيرته الإبداعية لا تنطلق وفق سردية تقليدية تبدأ بمدخلات محددة وتنتهي بنهايات خطية مرسومة مسبقاً، لكنها تعتمد بالأساس على ترجمة مشاعره الحقيقية وتخليد اللحظات العميقة التي تترسخ في ذاكرته نتيجة تجارب حياتية خاصة.



عزلة دافئة



وتتوسط المشهد لوحة أريكة كلاسيكية مترفة ترقد عليها تفاصيل منمنمة، في حين تقف شخصية بوقفة ثابتة يكسوها الوقار، متألقة بثوبها الأحمر والداكن الذي يكسر رتابة الخلفية الساكنة لتلتحم براحة الجلوس الداخلي مع وجدان بصري مشبع بالحكايات الشرقية. وعن هذا التحول العميق، يؤكد شريف أن معرضه يختزل مراحل إنسانية وفنية مرت بها مسيرته، بدءاً من مرحلة نهاية العشرينات، وصولاً إلى مرحلة أخرى فرضت عليه إعادة قراءة مشاعره وتجاوزها، مشيراً إلى أنه يسعى لتفكيك الصور النمطية عن حياة الرجل وتجردها من صدقها الإنساني.



وفي مشهد يفيض بالشجن، تتسلل أشعة الشمس البرتقالية النارية عبر النافذة في اللوحة الثالثة، لتغرق الغرفة بوهج يلامس الروح، حيث يتحاور البرتقالي القاني الخارج من النافذة بانسجام مع البنفسجي والوردي في الداخل، ممتصاً صخب العالم الخارجي في عزلة دافئة.

هذه اللعبة البصرية المحبوكة يرسي شريف قواعدها الفلسفية بالإشارة إلى أنه يستعين بعناصر بصرية غير تقليدية، أبرزها المرايا التي يعتبرها أداة رئيسة تمنحه مساحة واسعة للتلاعب بالحدود الفاصلة بين الواقع والوهم أو الإبداع البصري، لافتاً إلى أن جذوره الفكرية تلعب دوراً كبيراً في استدعاء رموز من التراث والقصص القديمة ودمجها في نسيج أعماله المعاصرة.



ما وراء الملامح



وفي لوحة رابعة، يطل وجه بشري بملامح مموهة عبر مرآة وسط فوضى شاعرية من أدوات الزينة والزجاجات الملونة، لتتألق فلسفة المرآة كاستعارة تائهة تبحث عن ملامحها وسط الزحام اليومي والمعتاد. وهنا يُفصح الفنان عن طقوسه الخاصة قائلاً إنه يفضّل الغياب التام للموسيقى أثناء عملية الرسم؛ لكي يظل خالصاً لفكره ومشاعره الداخلية حتى تكتمل اللوحة وتفرض استقلاليتها، مشدداً على أن إبقاء الأعمال مفتوحة أمام قراءة المتلقي وتأويلاته البصرية هي الجوهر الذي يمنح الفن حياته دون فرض رؤية أحادية.



وتصل التجربة إلى ذروتها البصرية في عمل يغرق في ألوان قرمزية ووردية حارقة، حيث يتحول الفضاء المحيط بالسرير ذي الأعمدة إلى واحة حسية فائقة التعبير تحتفي بالجسد واللون والضوء في آنٍ واحد. وأمام هذا النضج الفني الباهر، يختتم هشام شريف رؤيته بتأكيد صمود الفن في وجه التحولات التكنولوجية الحديثة، جازماً بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تشكّل أداة مساعدة أو مساهمة إدارية، لكنها عاجزة تماماً عن سلب روح الإنسان وبصمته الإنسانية الخالصة؛ إذ تظل المجتمعات اليوم تبحث عن الحقيقة والأصالة البشرية التي تجعل الفن شاهداً حياً على نبض الحياة.