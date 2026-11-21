بين الإمارات وعُمان تمتد جسور الثقافة على ضفاف تاريخ عريق، نسجت خيوطه وشائج القربى والجوار، ووحّدت ملامحه ذاكرة اجتماعية زاخرة بالعادات والتقاليد والفنون والحكايات الشعبية.

وعلى امتداد الأجيال ظل هذا الإرث المشترك منبعاً لتواصل إنساني وحضاري تجاوز حدود الجغرافيا، ليجد صداه اليوم في مشهد ثقافي متجدد، تتلاقى فيه التجارب الأدبية والفنية، وتتسع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة وصون الموروث.

وبمناسبة اليوم الوطني العُماني ترصد «البيان» في هذا التقرير الموسّع ملامح هذه العلاقة الثقافية المتجذرة، وتستطلع رؤى نخبة من المثقفين والباحثين الإماراتيين والعُمانيين حول ما تحقق من تقارب، وما تتيحه الشراكة الثقافية بين البلدين الشقيقين من آفاق واعدة لصناعة مستقبل إبداعي ومعرفي مشترك.

امتداد حضاري

وفي هذا السياق، أكد فهد علي المعمري، الباحث في التراث الشعبي الإماراتي، أن العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة ليست وليدة المرحلة المعاصرة، بل هي امتداد تاريخي وحضاري عميق تشكّل عبر قرون من التواصل الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، موضحاً أن هذا الامتداد أسهم في تكوين رصيد واسع من المشتركات التراثية التي تعبّر عن تقارب المجتمعين ووحدة كثير من عناصر الذاكرة الشعبية، مع احتفاظ كل مجتمع بخصوصيته المحلية وتنوع تعبيراته الثقافية.

وأشار المعمري إلى أن أبرز ملامح التقارب تتجلى في العادات والتقاليد، والقيم الاجتماعية، والفنون الأدائية، والمعارف المرتبطة بالبيئات البحرية والجبلية والصحراوية والزراعية، مبيناً أن الاتصال الجغرافي والامتداد القبلي والأسري والمصاهرة وحركة التجارة والتنقل أسهمت في انتقال الممارسات الشعبية وتوارثها، مشدداً على أن الحدود المعاصرة لم تكن قط حواجز فاصلة أمام حركة الإنسان أو انتقال الموروث الثقافي الذي تبادلته المجتمعات المحلية عبر التواصل المباشر.

وأوضح أن الفنون الشعبية والتقاليد الشفاهية تُعد من أبرز الشواهد على عمق الصلات الثقافية، وفي مقدمتها الشعر النبطي والفنون الأدائية مثل العيالة والرزفة، إضافة إلى الأمثال والحكايات والألغاز والمفردات المحلية، لافتاً إلى أن هذه المشتركات تمتد لتشمل الوظائف الاجتماعية والثقافية التي تؤديها، ما يكشف عن ذاكرة ثقافية متداخلة تعكس اشتراكاً في الجذور وتنوعاً في التعبيرات يمنح التراث في البلدين ثراءه وخصوصيته.

علاقة فريدة

وأكد الشاعر والروائي الإماراتي محمد الحبسي، أن العلاقة المتينة بين الإمارات وعُمان الشقيقة لا تقتصر على تاريخ بلدين متجاورين فحسب، بل تمثّل سيرة إنسان امتدت حكاياته بين البحر والجبل والواحات، موضحاً أن هذه العلاقة الفريدة لم تصنعها الجغرافيا وحدها، بل صاغتها الوجوه، والأصوات، والذكريات، إلى جانب ما تناقلته الأجيال المتعاقبة من شعر، وحكايات، وأمثال، وموروثات شعبية.

وأشار إلى أن الأدب في البلدين يحمل جانباً كبيراً من هذه الذاكرة المشتركة، مبيناً أن عناصر المكان، كالبحر والجبل والقرية، تحولت إلى حكايات تسكن وجدان الإنسان، وليست مجرد معالم عابرة. ولفت إلى أن التجربتين الأدبيتين الإماراتية والعُمانية تتقاطعان في استحضار المكان والهوية والذاكرة، مع احتفاظ كل تجربة بنكهتها الخاصة وصوتها المتفرد.

وجدد التأكيد على إيمانه بأن الأدب يُعد من أجمل الجسور التي تصل الشعوب بعضها ببعض؛ إذ يمكن لقصيدة واحدة أن تختصر مسافات طويلة، بينما تفتح الرواية أمام القارئ أبواباً على حياة أناس لم يلتقِ بهم قط، مضيفاً أن اللقاءات التي تجمع الأدباء والشعراء الإماراتيين والعُمانيين تتجاوز في قيمتها حدود الأمسيات والمهرجانات التقليدية، إذ تمنح المبدع فرصة لاكتشاف تجارب أخرى، وتتيح للقارئ التعرف إلى أصوات أدبية جديدة.

وأوضح أن استضافة سلطنة عُمان ضيفَ شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 مثّلت جانباً جميلاً من هذا التواصل الثقافي المتميز، وأتاحت حضوراً بارزاً للأدب والفكر والفنون العمانية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لتلك اللقاءات تكمن فيما يترتب عليها من قراءات وعلاقات وأعمال إبداعية مستدامة، مؤكداً أن الأمسيات تنتهي، لكن أثر القصيدة يظل راسخاً طويلاً في الذاكرة.

وعلى صعيد تطلعاته المستقبلية، أشار محمد الحبسي إلى أمله في إطلاق مشروعات أدبية مشتركة لا تكتفي بتقديم الأدبين الإماراتي والعماني فحسب، بل تسهم بفاعلية في صناعة تجارب إبداعية جديدة، لا سيما بين الأجيال الشابة، مقترحاً في هذا الإطار إطلاق مشروع ثقافي نوعي بعنوان «حكايات من ذاكرة المكان»، يجمع الروائيين والشعراء الشباب من البلدين للبحث في الحكايات الشعبية والذاكرة الشفاهية، وإعادة صياغتها في قوالب روائية وقصصية ومعاصرة.

تواصل اجتماعي

من جانبه، أكد الشاعر العماني حسن المطروشي، أن العلاقات الثقافية بين سلطنة عُمان والإمارات تجسّد امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل من التواصل الإنساني والحضاري والاجتماعي، تنتظمها روابط الإخاء والدم والدين واللغة والجوار والمصير المشترك، موضحاً أن ما يمنح هذه العلاقة خصوصيتها هو استنادها إلى التاريخ المشترك والتقارب في القيم الاجتماعية، ومنظومة العادات والتقاليد، والموروث الشفهي والفنون الشعبية وغيرها من تجليات الحياة.

وأشار المطروشي إلى أن الموروث الشعبي يمثل أحد أبرز تجليات التقارب الثقافي بين المجتمعين العُماني والإماراتي؛ إذ يعكس طبيعة الحياة في البلدين الشقيقين، وما أفرزته من أنماط متشابهة في التعبير الفني والاجتماعي والاحتفاء بالمناسبات والمواسم، مبيناً أن هذه المشتركات تتجلى بوضوح في فنون الأداء الشعبي، مثل: العيالة، والرزحة، والعازي، والتغرودة، وغيرها من الفنون التي تتفاوت تسمياتها وتفاصيل أدائها بين المناطق، لكنها تلتقي في التعبير عن قيم الجماعة والانتماء والاعتزاز بالهوية والذاكرة المحلية. كما أضاف أن هذا التقارب يمتد ليشمل فنون البحر والصيد والغوص، والأهازيج البحرية، والأمثال الشعبية، والحكايات المتوارثة، والشعر الشعبي، وفنون الضيافة والاحتفال بالمناسبات الاجتماعية والوطنية.

وعن الحضور الثقافي الإماراتي في سلطنة عُمان، أوضح المطروشي أنه يبرز من خلال المشاركة المتبادلة في معارض الكتاب، والمهرجانات الثقافية، والفعاليات الأدبية والفنية، إلى جانب التواصل المستمر بين المؤسسات الثقافية والجامعات والهيئات المعنية بالتراث والفنون، وحضور المبدع الإماراتي في الصحافة الثقافية بسلطنة عمان، مؤكداً أن حضور الكتَّاب والمبدعين الإماراتيين في الفعاليات العمانية، ومشاركة نظرائهم العمانيين في الفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات، يعكسان حيوية هذا التفاعل وتعدد مجالاته.

ولفت إلى أن الثقافة كانت ولا تزال إحدى أهم الوسائل التي تعبّر من خلالها المجتمعات عن تقاربها وتاريخها المشترك، موضحاً أنه على المستوى الأدبي يمثل الشعر مساحة واسعة للتقاطع الإبداعي بين التجربتين، بينما تقدم الفنون التشكيلية، والموسيقى، والمسرح، والفنون الشعبية نماذج متعددة للتفاعل، سواء عبر المعارض المشتركة، أو المشاركات في المهرجانات، والورش الفنية، وبرامج التدريب، مشدداً على الدور الأبرز لمعارض الكتاب في هذا الشأن.

بيت واحد

وأكدت الدكتورة مريم سعيد البرطمانية، الباحثة والأكاديمية في جامعة السلطان قابوس، أن العلاقات الثقافية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات تتجاوز مفهوم التعاون بين بلدين متجاورين لتجسد نموذجاً حياً لـ«البيت الواحد»، موضحةً أن الجغرافيا التاريخية لم تكن أبداً حدوداً فاصلة، بل كانت فضاءً مفتوحاً لتنقل القبائل والقوافل، مستشهدةً بواحتي العين والبريمي وجبل حفيت كشاهد حي على حضارة مشتركة امتدت آلاف السنين.

وأشارت إلى أن استمراريتها عبر الأجيال ترتكز على ثلاث خصائص رئيسية؛ تشمل وحدة النسيج الاجتماعي والمصاهرة، والذاكرة المشتركة للبحر والملاحة والتجارة، إضافة إلى التقارب الكبير في اللغة اللهجات والقيم والتقاليد نشأت عفوياً من عمق المجتمع وتتجدد تلقائياً مع كل جيل.

ولفتت إلى تجذر المشتركات في الموروث الشعبي، مدللةً بالملفات المشتركة الناجحة التي سُجلت رسمياً في منظمة «اليونسكو»، مثل: التغرودة، والعيالة، والرزفة، وسباقات الهجن، إلى جانب العناصر العربية المشتركة كالمجلس والقهوة العربية والصقارة والنخلة، مؤكدةً أن هذا التسجيل المشترك يُعد اعترافاً دولياً بأن هذه الفنون نشأت في بيئة حضارية واحدة لا تقبل التجزئة.

وأوضحت أن الحضور الثقافي الإماراتي في عُمان مألوف وامتداد طبيعي، مشيدةً بالدور الذي نهضت به الإمارات خلال العقدين الأخيرين لتصبح منصة ثقافية عربية كبرى استفاد منها المثقف العُماني. وأشارت إلى أن مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 تمثل محطة مفصلية وتتويجاً لمسار طويل من التواصل الاستراتيجي بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

موروث مشترك

وأكد سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العلاقات الثقافية والمعرفية بين الإمارات وعُمان تمثل امتداداً لروابط تاريخية واجتماعية عميقة أسهمت في تشكيل موروث حضاري مشترك، موضحاً أن هذه العلاقات انعكست بشكل جليّ على مجالات الثقافة والأدب والنشر، وأوجدت فرصاً واسعة للتعاون بين المؤسسات الثقافية والمكتبات في البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال الجذري من مجرد المشاركات الثقافية المتبادلة إلى آفاق أوسع تتمثل في بناء شراكات معرفية مؤسسية مستدامة.

وأبرز المزروعي أهمية إطلاق مشروع استراتيجي يتمثل في «الذاكرة الثقافية الإماراتية العُمانية»، بوصفه منصة رقمية مشتركة تُعنى بجمع الوثائق التاريخية، والمخطوطات، والصور، والروايات الشفهية، مضيفاً أن المشروع يستهدف توثيق الحكايات المرتبطة بالأسواق القديمة، وطرق القوافل، والمهن والحرف الشعبية، والأدب الشفهي، باعتبارها شواهد حية على عمق التواصل التاريخي بين الشعبين الشقيقين.

ولفت إلى إمكانية توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في رقمنة التراث وفهرسته، وإتاحته للأجيال القادمة وفق معايير علمية دقيقة تضمن دقة المعلومات وحفظ حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن مستقبل التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفاء بالماضي المشترك فحسب، بل يتطلب تحويل هذا الإرث إلى مشروعات معرفية مستدامة، مشدداً على أن المكتبات ليست مجرد مستودعات للكتب، بل هي مؤسسات استراتيجية تحفظ ذاكرة الشعوب، وتصون هويتها، وتبني جسور المعرفة الحقيقية بين الأجيال.

بنيان ثابت

وأكدت الروائية العمانية شريفة التوبي، أن العلاقة بين عمان والإمارات تترسخ على قدم المساواة مع عمق التاريخ وزمنه، مشيرةً إلى أنها تتجاوز بكثير مفهوم الجوار التقليدي لتجسد أواصر الأخوة والمحبة الصادقة القائمة على أسس النسب والدم وصلة الأسرة الواحدة. وأوضحت التوبي أن هذا البنيان الثابت لا تتأثر صلبته بتقلّبات الزمن أو ظروف الحياة، مستمداً جذورها من إرث تاريخي عريق تورّثه الأجداد للآباء والأبناء، ومؤكدةً أن ما تشهده العلاقات اليوم هو حصاد لما زرعته قيادة البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى أن وشائج القربى والذاكرة الاجتماعية والتاريخية المشتركة منحت العلاقات الثقافية خصوصية فريدة، متجلياتٍ في ملامح مشتركة تشمل الفنون، والآداب، والعادات، والتقاليد، والشعر النبطي، والأزياء التقليدية النسائية، وثقافة المطبخ، إلى جانب الحِرف اليدوية التراثية والموروث البحري والصحراوي والحكايات الشعبية، مبينةً أن هذا التطابق والتقارب الكبير في التقاليد والثقافة هو نتيجة طبيعية لانتماء المجتمعين لثقافة واحدة وتاريخ مشترك، ما أسهم بفاعلية في تعزيز التعاون وإبراز هذا الإرث الحضاري بروح عصرية.

وأوضحت التوبي أن الحضور الثقافي الإماراتي في سلطنة عُمان يبدو جلياً وواضحاً من خلال الإصدارات الأدبية والمشاركات الواسعة للشعراء والأدباء والكتَّاب في الفعاليات والمهرجانات ومعارض الكتب في كلا البلدين (كمعرض مسقط والشارقة وأبوظبي)، لافتةً إلى الدور الكبير الذي تنهض به المؤسسات الثقافية ودور النشر في إبراز الأسماء الأدبية واستحضار الذاكرة التاريخية المجتمعية سواء عبر النصوص المكتوبة أو الفنون العرضية كالمنصات المسرحية والفن التشكيلي، مؤكدةً أن الموروث الإماراتي يحظى بقبول واسع ومحبّة كبيرة لدى النخبة المثقفة وعامة الجمهور العماني.

وأكدت أن التبادل الأدبي والفني المستمر يمثل جسراً متصلاً للتواصل الحضاري وتأكيداً للهوية الخليجية المشتركة، مشيرةً إلى وجود فرص واعدة لتطوير التعاون بين دور النشر والمؤسسات الثقافية في مجالات النشر المشترك والترجمة إلى لغات عالمية، وصولاً إلى جمهور أوسع في شتى أنحاء العالم.