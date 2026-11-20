

تسوق الحياة المعاصرة للوفرة اللامتناهية من الخيارات بوصفها غاية الحرية، غير أن الوقوف أمام رف يضم ثلاثين نوعاً من صلصات السلطة أو التمرير بين مئات العناوين على منصات البث نادراً ما يبعث على التحرر؛ بل يولّد إرهاقاً دفيناً وشائعاً يُعرف بـ «إنهاك اتخاذ القرارات» (Decision fatigue).



فكل اختيار هامشي —من تحديد ما سترتديه إلى ما ستتناوله— يستنزف رصيداً محدوداً من طاقتنا الذهنية، ليترك أيامنا مثقلة بالركام والارتباك قبل أن يحين موعد الغداء.



وحين تتضاعف الخيارات، يزداد معها العبء النفسي؛ فبدلاً من الشعور بالتمكين، نصاب بالشلل جراء الخوف من اتخاذ قرار غير مثالي، ونستغرق في حساب تكلفة الفرصة البديلة وتوقع الندم مسبقاً.



يقول عالم النفس باري شوارتز: «إن الاستقلالية وحرية الاختيار ركيزتان أساسيتان لسلامتنا النفسية، والاختيار جوهري لتحقيق الحرية والاستقلال.

ومع ذلك، ورغم أن الأمريكيين المعاصرين يملكون خيارات تفوق ما حظيت به أي مجموعة بشرية من قبل، وبالتالي يفترض أن ينعموا بمزيد من الحرية والاستقلالية، فإننا لا نبدو منتفعين من ذلك على الصعيد النفسي»

إن تبسيط الروتين اليومي عبر اعتماد وجبات أساسية ثابتة، أو تنسيق خزانة ملابس مختارة بعناية أو وضع حدود صارمة أمام معضلات الحياة اليومية، يزيل الفوضى الإدراكية المتراكمة.

ومن خلال تقليص دائرة الخيارات عن قصد، يتبدد الارتباك، ويهدأ القلق، ويستعيد الذهن صفاءه ليتفرغ لما يهم حقاً.