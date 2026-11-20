



انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، في الشندغة، حيث استهلت بمسرحية «رحلة البحث عن مجدي»، التي تأخذ جمهورها في مغامرة إنسانية تتوشح بالكوميديا، وتلامس في عمقها انشغالات الشباب وتطلعاتهم.

ومن خلال حكاية شاب يمضي في رحلة للعثور على ذاته، يفتح العمل نافذة على واقع جيل يبحث عن الطريق، وربما يغفل أحياناً عن قيمة ما بين يديه.



وقد شكّل العرض بداية فنية لافتة للمهرجان، عكست حيوية التجارب المسرحية الشابة، وقدرتها على الجمع بين المتعة والرسالة.

وفي لقاءات مع «البيان»، كشف ثلاثة من نجوم العمل عن تفاصيل تجربتهم، وكواليس المشاركة، وما أضافته هذه المحطة إلى مسيرتهم الفنية، فضلاً عن رؤيتهم لدور المهرجان في احتضان المواهب، وفتح آفاق جديدة أمام إبداعات الشباب.



قضايا واقعية

أكد الفنان المصري الشاب مازن كريم، أنه تعرّف إلى المهرجان من خلال الوسط المسرحي في الإمارات، وأن أبرز ما جذبه إليه هو توجّهه المباشر نحو فئة الشباب، مشيراً إلى أن بداية التجربة تمثلت في البحث عن نص مسرحي ملائم، يناقش قضايا الشباب بواقعية، حيث وُفِّق هو وزملاؤه في العثور على نص مناسب، ثم خاضوا مرحلة المشاهدة، وسط ترحيب لافت من اللجنة بالفكرة.



ولفت مازن كريم، الذي يدرس في جامعة الشارقة، إلى الدعم الكبير الذي حظي به الفريق من اللجنة؛ إذ قدمت لهم توجيهاً واضحاً حول ما ينبغي فعله وما يُستحسن تجنبه، كما ساعدتهم في معالجة الأخطاء وتصحيحها، وظلت تتابعهم وتشجعهم خطوة بخطوة، عبر التواصل المستمر والرسائل الداعمة، منوهاً بأن هذه التجربة تُعد من أكثر التجارب التي يعتز بها منذ قدومه إلى الإمارات، خاصة أن التمثيل باللغة العربية شكّل تحدياً بالنسبة إليه، متمنياً أن يكون الجمهور قد استمتع بما قُدِّم.



وبيّن مازن، في معرض حديثه عن الدوافع التي جعلته يختار المشاركة في هذا العمل، أن الفكرة المحورية لامست إشكالية جوهرية يعيشها كثير من الشباب، تتمثل في عدم الرضا بما هو متاح لديهم، مؤكداً أن الإنسان لا يدرك غالباً حقيقة ما يملكه في حياته إلا بعد فوات الأوان وتسرّب العمر، ليكتشف حين يتأمل ذاته أن لديه بالفعل الكثير.



مكانة

وأكد الفنان السوري فادي زرقا، خريج المعهد العالي للموسيقى في سوريا، أن مشاركته في مهرجان الشباب، مثّلت محطة بالغة الأهمية بالنسبة إليه ولزملائه من طلاب الفنون الباحثين عن فضاء حقيقي يحتفي بتجاربهم، ويقدّر ما يقدّمونه من نتاج فني، منوهاً بأن المهرجان يواصل دوره الداعم للمواهب، عبر إتاحة المساحة أمام المبدعين لتقديم أعمالهم بأفضل صورة ممكنة.



وأوضح زرقا أن مخرج مسرحية «البحث عن مجدي»، الأستاذ خالد حافظ، وهو صديق مقرّب له، كان أول من تواصل معه لدعوته إلى الانضمام للعمل، لافتاً إلى أنه وافق على الفور بمجرد سماعه نبذة عن قصة المسرحية.



وبيّن زرقا أنه انجذب إلى العمل، نظراً لطابعه الكوميدي الخفيف، الذي يأمل أن يكون قد لامس الجمهور بسلاسة، مؤكداً أن المسرحية لا تكتفي بالترفيه، بل تحمل في طياتها خلاصة وعبرة ورسالة فكرية واضحة.



فرص وحيوية

من جانبها، أعربت الفنانة المصرية الشابة أماني محمد الفيتوري عن سعادتها الغامرة بمشاركتها الأولى في فعاليات مهرجان الشباب، مؤكدةً أن المهرجان يمثل مساحة مهمة، تمنح الطلاب في مختلف التخصصات الفنية فرصة حقيقية للظهور وتقديم أعمالهم.



وأوضحت أماني أن تميز المهرجان يكمن في إتاحته الفرصة لطلاب التمثيل والغناء للمشاركة وإبراز مواهبهم، مشيرةً إلى أن التجربة تفتح المجال أمام كل من يمتلك موهبة لتقديمها للجمهور، كما تمنح المشاركين فرصة واسعة للتعاون والعمل الجماعي في نشاط فني يخرج عن الإطار الأكاديمي التقليدي.



وتطرقت الفيتوري إلى تفاصيل مشاركتها في عرض «رحلة البحث عن مجدي»، لافتةً إلى أنه عمل يتناول قصة شاب يعيش حالة من الضياع والبحث عن الذات، حيث يتابع الجمهور محاولاته للعثور على نفسه، عبر سلسلة من المشاهد المتلاحقة، التي يغلب عليها الطابع الكوميدي الخفيف.



وأضافت أن العرض، رغم طابعه الكوميدي الخفيف، يحمل رسالة عميقة، تعكس واقع كثير من الشباب الذين يجدون صعوبة في تحديد ما يريدونه، أو معرفة الطريق لتحقيق أحلامهم، مبينةً أن العمل يسعى لإيصال هذه الرسالة من خلال أحداثه.



وفي ختام حديثها، عبّرت الفيتوري عن امتنانها العميق للمخرج خالد حافظ، لما بذله من جهد كبير مع فريق العمل، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجان، كما وجهت شكرها الجزيل لشركة الإنتاج «بي أو في ستوديوز»، على دعمها وتعاونها.