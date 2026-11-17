

تبدأ الحكايات الكبيرة أحياناً من تفاصيل صغيرة؛ ملامح شخصية تستلهم روح المكان، أو حكاية تنبت من الذاكرة الشعبية، أو عالم مرسوم يجد فيه الطفل شيئاً يشبهه ويعكس ثقافته.

ومن هذه التفاصيل تمتلك الرسوم المتحركة العربية فرصة لصناعة عوالم إبداعية تتجاوز حدودها الجغرافية، وتنافس على مخيلة جمهور متعدد الثقافات، غير أن الطريق من الفكرة إلى الشاشة، ومن المحلية إلى الانتشار العالمي، تحكمه معادلات أكثر تعقيداً من الموهبة والخيال؛ إذ تتشابك جودة الإنتاج مع استدامة التمويل، وتطوير الشخصيات، وبناء استراتيجيات التسويق والتوزيع.



وبين تجارب عربية تحمل طموحات واعدة، وصناعة لا تزال تبحث عن مقومات رسوخها واستمراريتها، يبرز السؤال عن قدرتها على تحويل مخزونها الثقافي والإنساني إلى أعمال أصيلة تمتلك لغة فنية عابرة للحدود، وشخصيات قادرة على مرافقة أجيال من الأطفال حول العالم.



وفي هذا السياق، استطلعت «البيان» آراء عدد من صنّاع الأفلام والممارسين في فن الرسوم المتحركة المشاركين في أعمال الدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026، وذلك على هامش جلسة «السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة»، التي استضافتها مكتبة محمد بن راشد في دبي، بمشاركة فاضل المهيري، وأحمد حمودة، وبسمة حسام، وأدارتها هبة فرحات، للوقوف على واقع هذه الصناعة عربياً، واستكشاف فرصها وتحدياتها، ومدى قدرتها على تحويل ثراء البيئة المحلية ومخزونها الثقافي والإنساني إلى شخصيات وحكايات أصيلة تعبر الحدود، وتجد طريقها إلى وجدان الأجيال حول العالم.



تاريخ انتهاء

وأكد المخرج والكاتب فاضل المهيري، مؤسس شركة «تنت بيكتشرز» للإنتاج، أن واقع صناعة الرسوم المتحركة والإنتاج الفني في العالم العربي يعتمد بشكل أساسي على المجهودات الفردية والشركات الخاصة، مشيراً إلى غياب بنية تحتية صناعية متكاملة تضاهي نظيرتها في الدول الغربية.



وأوضح المهيري أن غالبية الأعمال الفنية والإنتاجية في المنطقة تواجه أزمة «تاريخ الانتهاء»، حيث تتسبب التحديات المالية وغياب الدعم المستدام في إغلاق الشركات وتفكك فرق العمل بعد إنجاز أي مشروع بارز، لافتاً إلى أن غياب المردود المالي المضمون يعوق استمرارية الفرق الفنية، على عكس ما تشهده بعض الأسواق من دعم حكومي ومؤسسي يسهم في استقرار واستمرارية فرق العمل بشكل سلس.



وفي سياق متصل بصناعة الشخصيات الكرتونية ذات العمق المحلي والقدرة على مخاطبة الجمهور العالمي، أشار المهيري إلى أن الوقوع في فخ «المثالية المطلقة» يعد أحد أبرز عوائق صياغة شخصيات قريبة من وجدان المتلقي.



وبيّن أن الشخصيات الناجحة عالمياً هي التي تحمل جوانب ضعف وبشرية واقعية تتيح لأي إنسان التفاعل معها والتعاطف مع مواقفها، منتقداً الميل المبالغ فيه لتأطير الأبطال المحليين والتاريخيين في قوالب خالية من العيوب بدعوى إيصال الرسائل التعليمية إلى الأطفال، وهو ما يخلق فجوة واقعية مقارنة بالأعمال الغربية التي تتقبل الجانب الإنساني الطبيعي لشخصياتها بكل عيوبها.



ملامسة الواقع



من جانبها، أشارت الفنانة ورسامة كتب الأطفال، بسمة حسام، إلى أن سر نجاح صناعة الشخصيات الفنية في الخارج يكمن في قدرتها على بث الروح والحياة فيها، بحيث تصبح ملامسة للواقع الإنساني، مؤكدةً أن إضافة العمق للشخصيات، من خلال تجسيد مشكلاتها اليومية، وحياتها الأسرية، وتفاصيلها الإنسانية، هو العامل الرئيس الذي يجعل الجمهور يشعر بأن الشخصية قريبة جداً منه وتكاد تكون جزءاً منه.



وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة الرسوم المتحركة في العالم العربي تتمثل في ضيق الوقت ونقص الدعم المادي، مبينة أن الاستوديوهات العالمية تخصص وقتاً وميزانيات ضخمة ومكرسة بالكامل للمشروعات لضمان خروجها بأعلى جودة، في حين يضطر الفنان في الوطن العربي إلى التنقل السريع بين عمل وآخر بهدف تأمين لقمة العيش دون نيل الوقت الكافي لإعطاء العمل حقه.



وفي ختام حديثها، لفتت بسمة حسام إلى أن إعطاء المشروعات الوقت الكامل هو ما يصنع الفارق ويُخرج أعمالاً استثنائية، معربةً عن أملها في أن تسهم التقنيات الحديثة مستقبلاً في تسريع وتيرة العمل الفني ومساعدة المبدعين العرب في تجاوز هذه العقبات.



تحديات استراتيجية



ورأى أحمد حمودة، المنتج التنفيذي، الشريك المؤسس ورئيس قسم القصة في استوديو «جيرافيكس»، أن صناعة الرسوم المتحركة في المنطقة العربية تواجه تحديات استراتيجية تعوق وصولها إلى الأسواق العالمية، برغم وجود تجارب عربية ذات أهداف نبيلة.

وأوضح حمودة أن أغلب التجارب جاءت ممولة من هيئات تسعى لتقديم قصص معينة، إلا أنها ظلت محصورة في النطاق المحلي ولم تتمكن من اختراق الأسواق العالمية أو الأوروبية والآسيوية بالشكل المأمول، مشيراً إلى أن التجارب المتميزة، مثل فيلم «بلال»، اصطدمت بعائق مالي يتمثل في عجز ميزانيات الإنتاج الضخمة عن تخصيص نسب كافية للتسويق.



وبيَّن أن الأسواق العالمية تنفق على التسويق مبالغ تقارب أو تتجاوز تكلفة الإنتاج الفعلي، في حين تفتقر الصناعة عربياً إلى هذه المرونة التمويلية، لافتاً إلى أن بناء صناعة حقيقية يتطلب إنتاج مئات التجارب والشخصيات، وليس الاكتفاء بعمل فردي؛ فالوصول إلى شخصيات كرتونية ترتبط بها الأجيال الجديدة يستدعي فتح المجال أمام أعداد كبيرة من الفنانين لعرض قصصهم.



وشدد على أهمية الانتقال من التفكير المؤقت في «لقطات قصيرة» إلى التفكير المستدام في تطور الشخصية الكرتونية لتتحول تدريجياً إلى أفلام سينمائية وقصص مصورة (كوميكس) يعيش معها الطفل ويندمج في تفاصيلها، مؤكداً أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور خطوط الإنتاج سيسهمان مستقبلاً في تغيير معادلة التكلفة وتقليصها لتصل إلى نسب قد لا تتجاوز 10% من التكاليف التقليدية الباهظة.

وأشار أحمد حمودة إلى أن خفض التكاليف والمخاطرة سيشجع المستثمرين على خوض التجربة وتمويل عدد أكبر من الأفلام بنفس الميزانيات السابقة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من الفنانين لسرد قصصهم الأصيلة، وخلق ارتباط حقيقي بين الأطفال وثقافتهم وهويتهم.