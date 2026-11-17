استعرضت هيئة الشارقة للثروة السمكية إصدارين علميين متخصصين في الأسماك المحلية والاستزراع السمكي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البحرية وتنميتها، وتسليط الضوء على دور البحث العلمي في دعم استدامة الثروة السمكية والأمن الغذائي، وذلك خلال جلسة معرفية نظمتها ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بمركز إكسبو الشارقة.

وجاءت الجلسة التي عُقدت الأحد، تحت عنوان «من البحر إلى صفحات المعرفة»، بمشاركة فاطمة يونس آل علي، رئيس قسم بحوث ودراسات الثروة السمكية بالوكالة، والمهندس محمد عيسى المازمي، رئيس قسم استدامة الثروة السمكية بالوكالة، حيث استعرضا محتوى الإصدارين وأهميتهما العلمية والتوعوية.

وتناول الإصدار الأول «دليل الأسماك المحلية» أبرز أنواع الأسماك الموجودة في المياه المحلية، موثقاً أسماءها وتصنيفاتها وخصائصها وبيئاتها الطبيعية، بما يوفر مرجعاً علمياً للباحثين والطلبة والمهتمين بالتنوع الحيوي البحري.

فيما ركز الإصدار الثاني «استزراع الأحياء المائية – الجزء الأول: الاستزراع السمكي» على أنظمة الاستزراع ومراحل نمو الأسماك وإدارة جودة المياه والتغذية وصحة الأسماك، إلى جانب التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز الإنتاج المستدام ودعم الأمن الغذائي.

وأكد علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن مشاركة الهيئة في المعرض تجسد الاهتمام بنشر المعرفة العلمية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الثقافة والعلم والمعرفة.

وقال: «نسعى من خلال تقديم إصدارات الهيئة في هذا المحفل الثقافي إلى إيصال المعرفة البحرية إلى جمهور أوسع، وتعزيز الوعي بأهمية توثيق ثروتنا السمكية وتنميتها وفق أسس علمية تدعم استدامة مواردنا الطبيعية».