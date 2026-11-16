"دبي للمكتبات والنشر" تستشكف «هندسة الثقة بين الذكاء الاصطناعي ومؤسسات المعرفة»



انطلقت صباح اليوم، في مكتبة محمد بن راشد، أعمال الدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026، التي تستمر حتى يوم غدٍ (17 نوفمبر الجاري)، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، بمشاركة نخبة من المؤسسات المعرفية والثقافية، تضم مكتبات ومتاحف ودور نشر وجامعات ومراكز بحثية، من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، غاية مناقشة التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستقبل هذه المؤسسات، واستكشاف آفاق توظيف تقنياته في تطوير منظومات المعرفة وتعزيز الثقة بها.

افتتح أعمال القمة معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بكلمة ترحيبية أكد خلالها أن فعاليات القمة تنطلق في مرحلة مفصلية تشهد تحولات عميقة في إدراك الإنسان للمعرفة، بالتزامن مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وإبداعها وتنظيمها.

وأوضح معاليه أن اختيار شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة» يجسد إيماناً راسخاً بأن قيمة المعرفة الحقيقية لا تتحدد فقط بمدى وسرعة الوصول إليها، بل بموثوقية مصادرها وإمكانية التحقق منها، معتبراً أن الثقة هي الركيزة الأساسية للبحث العلمي والتعليم والتطور الإنساني.

تقاليد راسخة

وأشار المر في كلمته إلى أن حضارتنا العربية والإسلامية ومجتمعاتنا الإماراتية عبر التاريخ أرست تقاليد راسخة في حفظ العلم، وتوثيق المخطوطات، ونقل الخبرات عبر المجالس والبيئات القائمة على التواصل والثقة المجتمعية؛ لضمان بقاء المعرفة مرجعاً أصيلاً للبناء عليها.

وبين معاليه أن الدور المؤسسي للمكتبات والمتاحف والأرشيفات يتطور اليوم ليواجه تحديات العصر الرقمي، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يضعنا أمام مرحلة جديدة تتطلب ضمان مصداقية المعلومات، وعدالة تمثيل الثقافات، وحماية التنوع المعرفي والإنساني، مشدداً على أهمية دور مؤسسات المعرفة.

استدامة وقيمة

وأوضح المر أن مستقبل مؤسسات المعرفة يرتبط بقدرتها على تجاوز مجرد استخدام الأدوات التقنية، إلى المشاركة الفاعلة في وضع معايير تضمن شفافية المصادر، وصون الحقوق والمراجعة البشرية، وتعزيز حضور اللغة العربية والتراث المعرفي في الأنظمة الذكية لتكون المجتمعات شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل المعرفة.

وختم معاليه كلمته بالإشادة بالجهود المبذولة في تنظيم القمة والمشاركات فيها، معرباً عن تطلعاته بأن تثمر نقاشاتها رؤى وأفكاراً تشكل مستقبل مؤسسات المعرفة في بيئة تحافظ على الثقة والتقدم الإنساني.