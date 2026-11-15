معرض الشارقة الدولي للكتاب يضيء على «التنمية الثقافية في الإمارات»



سلطت جلسة حوارية بعنوان «مسيرة التنمية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة» الضوء على أهمية الثقافة في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع، وذلك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة الدكتور محمد بن جرش، وإدارة الإعلامية أماني المطروشي، في جلسة نظمتها دار القمة للنشر والتوزيع، بالتعاون مع شرفة القراءة، بمركز إكسبو الشارقة.



وتمحور موضوع الجلسة حول مسيرة التنمية الثقافية في دولة الإمارات، وما شهدته من تطورات أسهمت في تعزيز حضور الكتاب والمعرفة في المجتمع، إلى جانب دور المؤسسات الثقافية في تشجيع القراءة، ودعم الكتّاب والمبدعين، وترسيخ الثقافة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية في بناء مجتمع متعلم ومواكب للتطورات.



وتبرز أهمية هذا الموضوع في استعراض المراحل التي مرت بها الحركة الثقافية الإماراتية منذ قيام الاتحاد، والاهتمام المتواصل بالتعليم والمعرفة، وصولاً إلى ما تشهده الدولة من توسع في المشروعات والمبادرات الثقافية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في المحافظة على الموروث الوطني، وربط الأجيال الجديدة بتاريخها وهويتها.



ويشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة مناسبة لمناقشة هذه المحاور، لما يوفره من مساحة تجمع الكتّاب والمثقفين والقراء والمهتمين بالشأن المعرفي، وتتيح للجمهور التعرف إلى التجارب الثقافية المختلفة، والمشاركة في الحوارات الفكرية، التي تسهم في توسيع مداركهم وتعزيز وعيهم بأهمية القراءة في تنمية المهارات، وتطوير القدرات الفردية، كما يرتبط موضوع الجلسة بالدور التثقيفي، الذي تؤديه المعارض في تقريب المعرفة من الجمهور، وتحويل الكتاب من مصدر للمعلومات إلى وسيلة للحوار وتبادل الخبرات، وتشجيع الشباب على الاطلاع والإبداع، والمشاركة في الأنشطة الثقافية، بما يعزز ارتباطهم باللغة العربية والهوية الوطنية.



وتكتسب التنمية الثقافية أهمية متزايدة في ظل التحولات الرقمية والتقنية، وما تتيحه من فرص لتطوير المحتوى المعرفي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكتب والمصادر الثقافية، إلى جانب أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة المستجدات، والمحافظة على القيم والموروث الثقافي الإماراتي.