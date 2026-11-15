وثائق نادرة في «الشارقة للكتاب» تروي تاريخ الإمارات



تقدِّم دار «النفائس» للكتب القديمة، في جناحها بالدورة الـ45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وثائق تاريخية، يبلغ عمرها قرنين من الزمان، وتتضمن أعداداً لدوريات عريقة، تتطرق إلى بداية تأسيس دولة الإمارات، ومسارات التحديث المبكرة في إمارة الشارقة في سبعينيات القرن الماضي، وتتناول تلك الإصدارات كذلك تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد حكم الإمارة.



ويستطيع زوار جناح دار «النفائس» الاطلاع على أعداد أصلية من مجلات «المصور» و«نحن العرب» و«اللطائف المصورة» و«آخر ساعة»، إلى جانب إصدارات أدبية وتراثية قديمة.

وتبرز بين المقتنيات أعداد من مجلة «نحن العرب» المصرية، الصادرة عن مؤسسة دار الهلال، بينها عدد يعود إلى عام 1975، يتضمن ملفاً مصوراً عن دولة الإمارات، يرصد التطور العمراني والاقتصادي والتعليمي في الدولة خلال مرحلة مبكرة من عمر الاتحاد، مصحوباً بصور بالأبيض والأسود لشوارع الشارقة، ودبي وموانئهما ومرافقهما الحيوية.



ويصف الإصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «يؤمن بأن دولة الاتحاد تمثل لبنة أساسية في الوطن العربي الواحد».



ويتضمن التقرير، الذي جاء تحت عنوان «في دولة الإمارات العربية المتحدة»، صوراً لشارع العروبة في الشارقة، وميناء خالد، وخور الشارقة ومشاهد من خور دبي والسفن الراسية فيه، إلى جانب صور لمشروعات الطرق والجسور والمرافق العامة، والقطاع التعليمي.



وقال أنس محمد علي، مؤسس دار النفائس المصرية للكتب القديمة، إن مقتنيات الدار تمثل جزءاً مهماً من الذاكرة التاريخية العربية، إذ لا تقتصر قيمتها على قدمها أو ندرتها، وإنما تمتد إلى ما تحمله من صور ومعلومات وشهادات صحفية، توثق أحداثاً وشخصيات ومراحل تاريخية بالغة الأهمية في تاريخ المنطقة العربية.

وأوضح أن الدار، التي أسسها مع شقيقه قبل نحو 15 عاماً في القاهرة، جاءت امتداداً لشغف عائلي بالكتاب، مشيراً إلى أن والده كان عالماً أزهرياً ومؤلفاً ومحباً للكتب، الأمر الذي أسهم في غرس الاهتمام بالقراءة، واقتناء المطبوعات القديمة لدى أفراد الأسرة.



وأضاف أن العمل في مجال الكتب والمجلات القديمة يتطلب سنوات طويلة من البحث وجمع المقتنيات، موضحاً أن الدار تحصل على إصداراتها من مجموعات شخصية لهواة الاقتناء، ومكتبات خاصة، ومقتنيات محفوظة داخل المنازل، بعضها ظل بعيداً عن التداول لعقود، قبل أن يجد طريقه مجدداً إلى القراء والباحثين.

ولفت إلى أن جناح الدار يضم مجموعة من الصور التاريخية لحكام وشخصيات عربية، بينها صور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك سعود بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز، فضلاً عن صور لشخصيات دينية وثقافية وفنية.

وأوضح أن بعض الإصدارات المعروضة توثق أحداثاً مفصلية في التاريخ العربي والعالمي، من بينها أعداد خاصة، صدرت عقب وفاة الرئيس المصري جمال عبدالناصر، فضلاً عن نسخ قديمة من مجلة «اللطائف المصورة»، مؤكداً أن الدار تحتفظ بأعداد من مجلة «المصور»، تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الصحافة المصورة، إلى جانب إصدارات أخرى من مجلات «آخر ساعة» و«العربي» و«ماجد» و«تان تان».