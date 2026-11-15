جوان نصار.. موهبة بعمر 13 عاماً تطلق كتاباً في معرض الشارقة للكتاب

في عمر الثالثة عشرة، استطاعت الطالبة جوان محمد نصار أن تخطو أولى خطواتها في عالم التأليف والنشر، من خلال إصدار كتابها الأول باللغة الإنجليزية، بعنوان «Echoes of a Scattered Mind»، الذي عرضته خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، لتقدم تجربة أدبية مبكرة تعكس شغفها بالكلمة وقدرتها على التعبير عن الأفكار والمشاعر بلغة الشعر، وسط دعم وتشجيع أسرتها التي رافقتها في رحلتها نحو تحقيق حلمها الأدبي.

وقالت جوان محمد نصار، الطالبة في الصف الثامن بمدرسة المنهل الدولية الخاصة في أبوظبي، إن إصدار كتابها الأول يمثل محطة مهمة في مسيرتها الأدبية، ويجسد سنوات من الشغف بالكتابة، مشيرة إلى أن حبها لتدوين الأفكار والتعبير بالكلمات بدأ منذ طفولتها، قبل أن يتطور اهتمامها بكتابة الأشعار بصورة أكبر خلال دراستها في الصف السادس.

وأوضحت أن كتابها «Echoes of a Scattered Mind»، الذي يمكن ترجمة عنوانه إلى «أصداء عقل مشتت»، يتكون من 11 جزءاً، يضم كل منها قصيدة أو قصيدتين، تتناول من خلالها أفكاراً ومشاعر مختلفة، وتسعى إلى منح القارئ مساحة للتأمل والتفاعل مع النصوص الشعرية، بما يتيح له اكتشاف جانب من ذاته بين صفحات الكتاب.

وأضافت أن الهدف الأساسي من إصدارها الأدبي لا يقتصر على مشاركة كتاباتها مع الجمهور، بل يتمثل في إيصال رسالة إنسانية تدعو القراء إلى التأمل في تجاربهم ومشاعرهم، قائلة: «هدفي من هذا الكتاب أن يجد كل قارئ جزءاً من نفسه بين صفحاته».