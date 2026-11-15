«الشارقة للنشر» تستعرض خدماتها في معرض الشارقة الكتاب

شاركت مدينة الشارقة للنشر في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر منصة تضم 9 شركات متخصصة في قطاع النشر والخدمات المرتبطة به، بهدف استقطاب دور نشر جديدة، والتعريف بالتسهيلات والحوافز التي توفرها المدينة لتأسيس الأعمال، إلى جانب استعراض أكثر من 116 شراكة تتيح خدمات متنوعة بأسعار مخفضة لمجتمع الأعمال في المدينة.

وأكد سيف السويدي، مدير مدينة الشارقة للنشر، أن مشاركة المدينة في المعرض جاءت في إطار جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية والخدمات التي تقدمها لدور النشر، مشيراً إلى أن المنصة ضمت خمس شركات تعمل في مجال النشر وتستهدف جمهور المعرض مباشرة من خلال عرض الكتب وبيعها، إلى جانب أربع شركات متخصصة في تقديم الخدمات لدور النشر المشاركة في المعرض.

وأوضح أن المدينة سعت من خلال مشاركتها إلى إبراز سهولة إجراءات تأسيس الأعمال، واستقطاب المزيد من دور النشر للانضمام إلى مجتمع الأعمال القائم فيها، من خلال توفير باقات وحزم جاذبة تلبي احتياجات الناشرين، وتسهم في تسهيل انطلاق أعمالهم وتطويرها.

وأشار السويدي إلى أن خدمات المدينة لا تقتصر على مرحلة تأسيس الشركات، بل تمتد إلى ما بعد التأسيس، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد دور النشر والشركات العاملة في القطاع على الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضاف أن مدينة الشارقة للنشر تمتلك أكثر من 116 شراكة مع جهات وشركات مختلفة، توفر من خلالها خدمات بأسعار مخفضة لمجتمع الأعمال الموجود في المدينة، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تضم شركات عالمية كبرى.