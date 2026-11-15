عائشة الغيص تستحضر ذاكرة الأجداد في «ظلال الغاف»

استحضرت الدكتورة عائشة علي الغيص ذاكرة الأجداد وقيم الترابط الأسري والموروث الشعبي الإماراتي، من خلال مجموعتها القصصية «ظلال الغاف»، التي وقّعتها في مدينة خورفكان بالتعاون مع دائرة الثقافة، مسلطةً الضوء على المكانة التاريخية والاجتماعية لشجرة الغاف، وما تحمله من دلالات ترمز إلى العطاء والصمود والشموخ، بوصفها شاهداً على حكايات الأجيال وملتقى للأجداد والآباء والأحفاد.

وأكدت الدكتورة عائشة علي الغيص، خلال توقيع إصداراتها، أن المجموعة القصصية تضم ثلاث قصص، هي «حديث شجرة الغاف»، و«مفاجأة في عزبة جدتي سلامة»، و«جدتي سلامة وشجرة الغاف»، وتتناول جميعها شجرة الغاف المعمّرة وما ارتبط بها من ذكريات ومواقف اجتماعية تعكس طبيعة الحياة الإماراتية قديماً.

وأوضحت أن شجرة الغاف شكّلت على مر الأجيال ملتقى للأجداد والآباء والأحفاد، الذين اعتادوا الاجتماع تحت ظلالها، والاستمتاع بأجوائها وتبادل الأحاديث والحكايات، في مشاهد تجسّد عمق العلاقات الأسرية والاجتماعية التي ميّزت المجتمع الإماراتي.

وأشارت إلى أن المجموعة القصصية تسلّط الضوء على شجرة الغاف باعتبارها رمزاً للعطاء والصمود والشموخ، لما تمثله من مكانة في الذاكرة الشعبية، وما ارتبط بها من تجمعات عائلية وذكريات تناقلتها الأجيال، لتظل حاضرة في الوجدان بوصفها جزءاً من الموروث الثقافي والاجتماعي.

وتبرز القصص الثلاث العلاقة الوثيقة بين الإنسان الإماراتي وبيئته المحلية، من خلال استحضار شجرة الغاف وما تحمله من معانٍ إنسانية واجتماعية، إلى جانب إبراز دور الحكايات في نقل صور الحياة القديمة وتعريف الأجيال الجديدة بالقيم والعادات التي نشأ عليها الآباء والأجداد.

ويأتي إصدار المجموعة القصصية في إطار الاهتمام بتوثيق الموروث الشعبي الإماراتي عبر الأدب القصصي، وإحياء الحكايات المرتبطة بالبيئة المحلية، بما يسهم في تعزيز حضور التراث في ذاكرة الأجيال الجديدة، والمحافظة على القيم الاجتماعية والإنسانية التي جسّدتها حياة الأجداد.