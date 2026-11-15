مريم يعقوب.. طفلة تكتشف عوالم المعرفة في معرض الشارقة للكتاب

بعقل صغير يحمل فضولاً كبيراً، وخطوات طفولية تتطلع إلى اكتشاف عوالم المعرفة، وجدت الطفلة مريم محمد يعقوب، البالغة من العمر ثماني سنوات، في معرض الشارقة الدولي للكتاب نافذة واسعة على الحكايات والقصص، لتجسد بحضورها صورة مشرقة لجيل ناشئ يكتشف متعة القراءة، ويخطو خطواته الأولى نحو عالم تتسع فيه الآفاق وتكبر معه الأحلام والطموحات.

وبين أروقة المعرض وما تزخر به من إصدارات متنوعة، استوقفت مريم حكايات الطفولة، فاختارت كتاب «حكايات جدتي»، الذي يضم أربعة أجزاء من القصص المخصصة للأطفال، في تجربة تعكس اهتمامها بعالم الحكايات، وما يتيحه من فرص لتنمية الخيال، وإثراء المفردات، وغرس محبة الكتاب في نفوس الصغار منذ سنواتهم الأولى.

ورافقت مريم خلال جولتها عمتها الكاتبة عائشة يعقوب، من دار القمة للنشر والتوزيع، التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الثقافي، مؤكدة أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يمثل وجهة معرفية عالمية تجمع الزوار من مختلف الجنسيات والقارات، وتفتح أبوابها أمام جميع الفئات العمرية، في أجواء تعكس التنوع الثقافي والحضور الواسع للكتاب والمعرفة.

وأكدت عائشة يعقوب أن المعرض يشكل مناسبة ثقافية سنوية متميزة، تجمع الكبار والصغار تحت سقف واحد، وتوفر لكل فئة عمرية ما يناسب اهتماماتها من الكتب والإصدارات، مشبهة أجواءه بعرس ثقافي يجمع شعوب العالم وثقافاته، ويعكس مكانة الشارقة وجهةً للمعرفة والتواصل الحضاري.

وتجسد تجربة مريم أهمية حضور الأطفال في الفعاليات الثقافية، ودور معارض الكتب في تقريب الأجيال الناشئة من عالم القراءة، إذ تتجاوز هذه الزيارات مجرد اقتناء القصص إلى إتاحة الفرصة أمام الصغار لاكتشاف اهتماماتهم، وتنمية خيالهم، وتوسيع مداركهم، بما يعزز ارتباطهم بالكتاب بوصفه رفيقاً في رحلة التعلم والمعرفة.

وبعفوية الطفولة وبراءة كلماتها، اختصرت مريم سعادتها بزيارة المعرض في دعوة وجهتها إلى الأطفال قائلة: «المعرض رائع جداً، تعالوا واكتشفوا عالم من المعرفة»، في رسالة بسيطة تحمل فرحة الاكتشاف، وتعكس قدرة الكتاب على جذب الصغار إلى عالم المعرفة.

وهكذا، تروي مريم محمد يعقوب، من خلال زيارتها لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حكاية طفولة تفتح أبوابها على القراءة، مؤكدة أن بناء جيل قارئ يبدأ من تشجيع العقول الصغيرة، ومنحها الفرصة لتكتشف أحلامها الكبيرة بين صفحات الكتب.