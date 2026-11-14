«الشارقة للكتاب».. حكايات إماراتية تحفظها ذاكرة الزمن



بين صفحات تفوح برائحة حبر عتيق وتحمل عبق السنين، يأخذ أحد الأجنحة المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب زواره في رحلة عابرة للزمن. هنا، لا تبدو الوثائق مجرد أوراق مكدسة، إنها نبض ذاكرة حية يحرس شغفاً متوارثاً أباً عن جد.



ويستهل الباحث والجامع المصري محمد صادق، مدير مؤسسة الأرشيف العربي للتراث، خلال مشاركته الرابعة بالمعرض، حديثه لـ«البيان» بنبرة يفيض منها الإخلاص، مؤكداً أن مهنته في حفظ التراث سبقت كونها عملاً لتكون رسالة حياة. ويقول: «المهنة هي رسالة قبل أن تكون مهنة، ورثتها عن جدي ووالدي وعمي، وأشجع ابني على أن يكمل رسالة العلم والثقافة من بعدي».



ويتجول الزائر في جنبات الجناح ليقف مذهولاً أمام كنز بصري ووثائقي يمتد أكثر من مئة عام، يضم كتباً، ومجلات، وجرائد، وصوراً فوتوغرافية نادرة.

ويشرح صادق طبيعة كنوزه قائلاً: «لديَّ كل ما هو قديم من كتاب، ومجلة، وجريدة، وصورة فوتوغرافية، خلال مئة عام».

وحين يحط الرحال عند تاريخ الإمارات، يستعرض أرشيفاً ثرياً يوثق مسيرة الشارقة الممتدة أكثر من 70 عاماً، إلى جانب أرشيفات شاملة تغطي دبي، وأبوظبي، وكل مناطق الدولة وتاريخها العريق.



وبلغة الأرقام التي توثق تفاصيل الحكاية، يكشف مدير مؤسسة الأرشيف العربي للتراث عن حصيلة ضخمة تضم نحو 7 آلاف قطعة ووثيقة تحكي تاريخ الإمارات.

وتتوزع هذه الكنوز بدقة؛ إذ يوضح أن بحوزته نحو 2,500 قطعة عن الشارقة، ونحو 3,200 قطعة عن دبي، ونحو 4 آلاف قطعة عن أبوظبي، إلى جانب بقية إمارات الدولة.



ولا يتوقف الأرشيف عند حدود الوطن، بل يمتد ليوثق كتباً باللغات الإنجليزية والفرنسية، ومؤلفات من الخليج العربي، والمغرب، والجزائر، وتونس، والسودان، كُتبت عبر زمن طويل.



ولا تخلو رحلة الزوار من استعادة ذكريات الزمن الجميل؛ إذ يضم الأرشيف مجلات فنية نادرة لعمالقة الطرب مثل أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد عبده، فضلاً عن مطبوعات أطفال قديمة ونادرة مثل «سوبرمان»، و«ميكي»، و«سمير»، و«ماجد».

ويعلّق صادق متأثراً بإقبال الجمهور الدافئ بالقول: «الناس يأتون هنا بدافع حب الماضي الجميل».



ويختتم صادق سرديته بالتأكيد أن جوهر هذا الجناح هو توثيق التطور الهائل الذي شهدته دولة الإمارات بفضل الرهان الحقيقي على الإنسان وبناء الوطن، منهياً حديثه بقول: «هذا ليس كلامي.. إنه التاريخ هو الذي يقول».