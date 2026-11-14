«مريم».. سيرة صبر وذاكرة لا تغيب



بين رمال الصحراء وهدير أمواج مرسى بجبل علي، بدأت حكاية الإماراتية مريم الياسي، طفولة لم تكن تشبه أقرانها، إذ لم تكن الألعاب التقليدية هي عالمها، بل كان الشاطئ ملعبها، والبحر معلماً، وكلبتها «عبلة» مؤنسةً في وحدتها.

وفي كنف والدها، تعلمت مبكراً معاني الصبر والاعتماد على النفس، في ظروفٍ استثنائية غرسَت فيها قوة الإرادة قبل أن تكتمل ملامح الطفولة.



لكن رياح القدر حملت معها الفقد، إذ رحل الأب قبل أن تبوح شفتاه بسره الأخير الذي أراد إيصاله إلى ابنته في مكالمته الأخيرة. وبقيت ذكراه منارة في عتمة الفقد، تستمد منها مريم العزيمة لتواصل دراستها، متجاوزة العقبات، حتى نالت درجة البكالوريوس، لتتحول معاناة الطفولة إلى وقود في رحلة بناء المستقبل.



لم تتوقف مسيرة مريم عند الانتصار الشخصي، بل امتدت لتلامس حياة الآخرين.

فبدعم ابنتها «علياء»، التي وثقت قصتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحولت تجربتها إلى رسالة إنسانية عابرة للحدود، تجسدت في رحلات عطاء وأعمال خيرية وصلت إلى زنجبار، حيث أسهمت في بناء المساجد والمدارس ودعم المحتاجين.



شرارة عودة الكاتب



هذا العبق الإنساني الفريد لفت انتباه الكاتب سلمان الحمادي، فكان شرارة لعودته إلى عالم الكتابة بعد انقطاع دام عامين. ووجد الحمادي في سيرة مريم المادة الأدبية التي يبحث عنها؛ قصةً تحمل الأمل والقوة وصدق المشاعر، فصاغ تفاصيلها في رواية حملت اسم «مريم».



وقال الحمادي إن قصة مريم كانت المحرك الرئيسي لعودته إلى الكتابة، مضيفاً: «قد تبتعد الكلمات قليلاً، إلا أن الشوق يبقى حاضراً ينتظر اللحظة المناسبة، وبينما كنت أبحث عن قصة تمنح القارئ شيئاً من الأمل وشيئاً من القوة وربما شيئاً من نفسه، حتى وجدت مريم».



لحظة التوقيع



على أرض معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وفي جناح دار الآفاق للنشر والتوزيع بمركز إكسبو الشارقة، تحولت الحكاية المستترة في ذاكرة الصحراء إلى كتابٍ مطبوع.

وهناك وقفت مريم الياسي أمام جمهور القراء لتوقع روايتها، مستعيدةً شريط ذكريات طفولتها على شاطئ بجبل علي، ودموع الحنين إلى والدها الراحل، واعتزازها بنضالٍ طويل لم يكسرها.



لم تكن لحظة التوقيع مجرد احتفاء بإصدار أدبي جديد، بل كانت عناقاً روحياً بين طفلة الأمس وامرأة اليوم التي جعلت من الصخور مرتقى للنجاح.

فبين صفحات الرواية، تتجلى رحلة امرأة عاشت الفقد والانكسار، لكنها رفضت أن تكون نهاية حكايتها، لتجعل من الألم درساً، ومن الذكرى طاقةً، ومن الأمل طريقاً.



وبذلك تنتقل حكاية مريم الياسي من ذاكرة الشاطئ ورمال جبل علي إلى رفوف المكتبات وقلوب القراء، حاملةً رسالةً بسيطةً وعميقة: إن الأمل لا يُوهَب، بل يُصنع بالصبر، ويُكتب بالإرادة، ويُروى حين يجد قلباً يصدقه.