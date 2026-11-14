صفاء جبران توقع «الشغف» في معرض الشارقة للكتاب



وقَّعت المترجمة صفاء جبران، في جناح دار الآداب بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، إصدارها الجديد المتمثل في الترجمة العربية لرواية «الشغف كما روته ج. هـ.» للكاتبة البرازيلية كلاريس ليسبكتور، في عمل أدبي يضيف إلى المكتبة العربية صوتاً إبداعياً متفرداً من أبرز الأصوات الأدبية في أمريكا اللاتينية.



وتعود الرواية، الصادرة عام 1964، بالقارئ إلى عوالم نفسية وفلسفية عميقة، عبر حكاية امرأة لا يُعرف من هويتها سوى الحرفين «ج. هـ.»، تدخل غرفة خادمتها التي غادرت المكان لتوها، متوقعة أن تجدها بحاجة إلى التنظيف، لكنها تفاجأ بغرفة خالية، شديدة النظافة والسطوع، وعلى أحد جدرانها رسم غامض تركته الخادمة وراءها.



ومن هذه اللحظة، تنطلق البطلة في رحلة داخلية مذهلة ومركبة، تقودها إلى مواجهة صورها وأفكارها، وإعادة اكتشاف ذاتها، في سرد يتجاوز حدود الحكاية التقليدية، ليغوص في أسئلة الهوية والمعنى والوجود، ويضع الشخصية أمام تجربة استثنائية تتداخل فيها الذاكرة والوعي واللغة والصمت.



وتُعد الرواية من أبرز أعمال ليسبكتور، إذ تقدم تجربة أدبية تتأمل الفلسفة والحرية والحب والتحرر، وتستكشف أقصى حالات الانشطار الداخلي، بلغة مكثفة تنقل أدق التحولات النفسية، وتمنح التفاصيل اليومية أبعاداً وجودية لافتة.



وتأتي هذه الترجمة لتتيح للقارئ العربي الاقتراب من عالم الكاتبة البرازيلية، والتعرف إلى أسلوبها الأدبي الذي يراهن على التأمل وعمق التجربة الإنسانية، ضمن إصدارات دار الآداب التي سبق أن قدمت لها روايتي «ماء حي» و«قريباً من القلب المتوحش»، بترجمة صفاء جبران.