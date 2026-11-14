إسماعيل حيدر يوقع «حكايات على حافة الماء» في معرض الشارقة للكتاب



وقّع الكاتب والصحافي الزميل إسماعيل حيدر، مساء السبت، كتابه «حكايات على حافة الماء... أصيلة.. البيت والأهل والعابرون»، في جناح دار أفريقيا الشرق للنشر، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة.



ويستعيد حيدر في الكتاب علاقته بمدينة أصيلة المغربية، التي بدأت في مطلع صيف 2013، حين قصدها للمرة الأولى لتغطية موسمها الثقافي.

ومع توالي الزيارات، اتسعت تلك العلاقة بما نسجه فيها من صداقات، وما عاشه بين أزقتها ومقاهيها وجدارياتها، وبما فتحته أمامه من طرق إلى مدن مغربية أخرى، عاد منها إلى أصيلة محمّلاً بحكاياتها.



ويتداخل في الكتاب ما عاشه المؤلف ورآه مع حكايات أهل المدينة المطلة على المحيط الأطلسي، ووجوه العابرين الذين تركوا أثرهم فيها وحملوا معهم شيئاً منها.

ويطرح الكتاب سؤالاً عن صلة المدن بذاكرة من يمرّون بها: «فهل نحن الذين نحتفظ بالمدن في ذاكرتنا، أم أن بعض المدن هي التي تحتفظ بنا؟».



ويتناول حيدر جانباً من تاريخ أصيلة وتحولاتها منذ انطلاق موسمها الثقافي عام 1978، مستعيداً دور محمد بن عيسى ومحمد المليحي وأبناء المدينة في مبادرة نقلت الفن إلى جدران المدينة القديمة، واستقطبت إليها فنانين وكتّاباً وشعراء ومفكرين من أنحاء العالم.



وأهدى حيدر كتابه إلى روح محمد بن عيسى، وإلى رواد أصيلة وأهلها، وإلى «أطياف أصدقاء عبروا دروب المدينة».