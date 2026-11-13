«60 ثانية».. سلسلة تعزز الوعي بمراهقة ذوي التوحد



كيف تفهم الأسرة التغيرات التي يمر بها ابنها في سن المراهقة، وكيف تدعمه وهو يكوّن صداقاته ويخطو نحو الاستقلالية؟ من هذه الأسئلة تنطلق سلسلة «60 ثانية» التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب عبر مقاطع قصيرة تتناول مرحلة المراهقة لدى الأبناء ذوي اضطراب طيف التوحد، وتقدم للأسر والمختصين نصائح تساعدهم على فهم مرحلة المراهقة ومواكبة احتياجات الأبناء خلالها.



وأوضح الدكتور وليد جابر من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن فكرة السلسلة تقوم على تقديم نماذج ومقاطع مصورة مدة كل منها دقيقة واحدة تسلّط الضوء على جوانب مختلفة من هذه المرحلة.



وأضاف أن المقاطع تقدم نصائح موجهة إلى الأسر والمختصين بما يدعم دورهم في مساندة الأبناء، لافتاً إلى أن السلسلة تأتي ضمن جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في دعم الأشخاص من أصحاب الهمم ومن بينهم الأشخاص ذوو اضطراب طيف التوحد.



وتنتقل موضوعات السلسلة من فهم ما يطرأ على سلوك الأبناء خلال المراهقة إلى أسئلة تتعلق بنظرتهم إلى أنفسهم، وعلاقاتهم بمن حولهم، كما تطرح دور الأسرة في مساندة الأبناء وهم يتدرجون نحو قدر أكبر من الاستقلالية، وتفتح باب الحديث عن مستقبلهم المهني وفرص العمل.