«الشارقة للكتاب».. توعية قانونية تحصّن المجتمع من المخالفات



قد يقدم شخص على تصرف يراه عادياً، ثم يكتشف أنه معاقب عليه قانوناً، ومن هذه الفجوة تقام ورش توعوية في منصة مجلس القضاء والنيابة العامة ودائرة القضاء بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث يجد الزائر إلى جانب الكتب وأحكام النقض فرصة لفهم كيف يطبق القانون في مواقف الحياة اليومية.



وقال المستشار الدكتور عبد الله الوالي رئيس نيابة في النيابة العامة بإمارة الشارقة، إن المنصة تعرض مؤلفات لباحثين في القانون الجنائي والمدني والتجاري والأحوال الشخصية، إلى جانب مجموعة من أحكام محكمة النقض في الإمارة.

وأوضح أن المعرفة العامة بالقانون قد لا تكفي لإدراك ما يترتب على تصرف بعينه، مشيراً إلى أن الفرد قد يقدِم على فعل من دون أن يعلم أنه معاقب عليه قانوناً. وأضاف أن تنوع موضوعات الورش والجلسات يساعد أفراد المجتمع على فهم النصوص القانونية، وربطها بالمواقف التي قد يواجهونها.



من جانبها، قالت شهد عادل من قسم الدراسات القانونية والقضائية في معهد الشارقة للعلوم القضائية بدائرة القضاء، إن المشاركة الأولى للجهة بصفتها جهة محلية، شهدت عرض 31 كتاباً، تشمل مجموعات تشريعية اتحادية ومحلية، تتناول موضوعات من بينها السلطة القضائية والرسوم.



وأشارت إلى إقبال الزوار على شراء الكتب، وإلى تنظيم حفلات توقيع، من بينها حفل للدكتور عبد الله الوالي، ضمن برنامج يشارك فيه نخبة من القضاة ووكلاء النيابة والموظفين.



وأضافت أن المنصة تنظم ورشاً توعوية بصورة شبه يومية، ولفتت إلى حضور طلبة المدارس إحدى الورش التي أقيمت بمشاركة معهد الشارقة للعلوم القضائية، لتصل التوعية القانونية إلى الطلبة ضمن برنامج المعرض.