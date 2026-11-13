«إيقاع الروح».. قصائد إماراتية وكويتية تعانق الوجدان



شهدت «قاعة الفكر» في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الخميس، أمسية شعرية بعنوان «إيقاع الروح»، امتزجت فيها أصالة الحرف الإبداعي بجماليات البوح الوجداني، حيث جمعت الشاعر الإماراتي محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة، والشاعرة الكويتية الشيخة أفراح مبارك الصباح، وأدارت الأمسية الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، في لقاء احتفى بالشعر جسراً للتواصل الإنساني والثقافي بين الإمارات والكويت.



واستهلت شيخة المطيري الأمسية بالترحيب بالشاعرين والحضور، وقادت حواراً تنقَّل بين تجارب الكتابة وعوالم القصيدة، قبل أن يطل الشاعران على الجمهور بباقة من نصوصهما التي تنوعت بين الشعر الفصيح بشكليه البيتي والتفعيلي، والشعر النبطي، مستلهمة موضوعاتها من هموم الإنسان وذكريات الطفولة وحنين الأمكنة ودفء الأوطان.



وحملت قصائد محمد البريكي ملامح وجدانية استحضرت علاقة الإنسان بالمكان، وما تختزنه الذاكرة من مشاعر الوفاء والانتماء، إلى جانب نصوص احتفت بالرموز الثقافية والوطنية، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تجلت في قصائده أواصر المحبة والاعتزاز بالعلاقة الإماراتية الكويتية.



وقدمت الشيخة أفراح مبارك الصباح تجربة شعرية غنية بالصور والرموز، اتسمت بحس إنساني وشفافية وجدانية، وتوقفت عند تفاصيل الحياة وما تحمله من مشاعر وذكريات، ملقية نصوصاً لامست وجدان الحضور وأثارت تفاعله.



وشهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً لافتاً، تفاعل مع القراءات الشعرية وأجوائها، في مشهد عكس مكانة الشعر في المشهد الثقافي، وما تتيحه اللقاءات الإبداعية من مساحات للتقارب وتبادل التجارب بين المثقفين والمبدعين.



وفي تصريح خاص لـ«البيان»، أكد الشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة، أن الحركة الشعرية في دولة الإمارات تشهد ازدهاراً لافتاً، بفضل الرعاية الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للثقافة والأدب، مشيراً إلى أن الدولة أرست، عبر تاريخها، نموذجاً رائداً في دعم الحراك الشعري، منذ مرحلة التأسيس في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



ونوه البريكي، في حديثه، بالجهود الثقافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما قدمه من مبادرات أسهمت في تعزيز حضور الثقافة والإبداع، مشيداً بالدعم السخي الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحركة الأدبية والمبدعين.



من جانبها، أكدت الشاعرة الشيخة أفراح مبارك الصباح أن الشارقة تمثل منارة ثقافية وروحية تتجاوز حدودها الجغرافية لتصل إلى الوجدان والقلوب، معربة عن تقديرها للجمهور في الإمارة، الذي أوجد بتفاعله حالة مميزة من التجاوب والتناغم مع النصوص الشعرية.



وشددت على الحاجة الملحة إلى الكلمة والشعر في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، مبينة أن الشعر يظل «ترياق الأدب والأرواح»، بما يحمله من قدرة على ملامسة الجروح العميقة في النفوس، والتعبير عن المشاعر الإنسانية، وفتح نوافذ للأمل والجمال.