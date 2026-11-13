مديرة دار «كاروان» الفائزة بجائزة «ترجمان»: «الشارقة للكتاب» نافذة على ثقافات العالم



وصفت فاليريا ماسياس باغيس، الشريكة المؤسسة مديرة دار «كاروان» للنشر الكتالونية، فوز الدار بجائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» لعام 2026، وذلك عن ترجمتها لمختارات من كتاب «ألف ليلة وليلة» إلى اللغة الكتالونية، بأنه سيعطي الدار دفعة مهمة للأمام، وسيساعدها على تنفيذ مشروعات مؤجلة، من بينها استكشاف المزيد من الأعمال الأدبية للكتاب في الإمارات ودول الخليج العربي.



وقالت ماسياس إن معرض الشارقة الدولي للكتاب أصبح منصة دولية متميزة ونافذة واسعة على ثقافات العالم، موضحة أن دار «كاروان» ستسعى بعد الفوز بالجائزة إلى ترجمة عدد كبير من الأعمال الأدبية العربية التي كانت ضمن خططها المؤجلة.



وأشارت إلى أن الجائزة تمثل فرصة لاستكشاف أعمال كتّاب من دولة الإمارات ودول الخليج، الذين لا يزالون غير معروفين على نطاق واسع لدى الجمهور في كتالونيا وإسبانيا.



ونشرت الدار حتى الآن 17 عنواناً، منها 9 كتب مترجمة عن العربية، ووصلت ترجمتها لكتاب «ألف ليلة وليلة» إلى طبعتها الثالثة.



وعن اختيار «ألف ليلة وليلة»، أوضحت ماسياس أن العمل يعد من عيون الأدب العالمي، مشيرة إلى أن الدار سبق أن أنجزت ترجمة كاملة له إلى الكتالونية قبل أكثر من ثلاثين عاماً.



وأضافت أن تلك النسخة لم تعد متوفرة في الأسواق منذ سنوات، فضلاً عن أن ضخامة العمل وارتفاع تكلفة اقتنائه وصعوبة التعامل مع مجلداته جعلت الوصول إليه محدوداً بالنسبة إلى جمهور القراء، ما دفع الدار إلى تقديم مختارات واسعة وممثلة لحكاياته.



وحول تحديات الترجمة، أكدت ماسياس أن نقل الأعمال الكلاسيكية بين اللغات يتطلب دقة وعناية كبيرتين، مشيرة إلى أن خبرة مارغاريدا كاستيلس في ترجمة العمل كاملاً، وحصولها لاحقاً على منحة بحثية لدراسة مخطوطاته العربية المحفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية، منحتها معرفة عميقة بالنص.



وأوضحت أن الكتاب حظي باستقبال حماسي من بائعي الكتب والقراء، انعكس في إصدار ثلاث طبعات منه، إلى جانب ردود الفعل الإيجابية خلال معارض الكتب، لافتة إلى أن حكايات «ألف ليلة وليلة» معروفة لدى جمهور واسع، لكن عدداً قليلاً من القراء سبق له الاطلاع على النص الأصلي من دون تبسيط أو اقتباس أو تعديل.



ولفتت إلى أن سوق النشر الأوروبية تهيمن عليها الترجمات عن الإنجليزية، التي تعد أقل تكلفة بكثير من الترجمات عن العربية، كما يسهل تسويقها في معظم الأحيان، رغم أنها لا تحصل بالضرورة على دعم مالي.



وشددت على أن نشر الأعمال المترجمة من اللغات التي تعاني التهميش، وليس بالضرورة اللغات الأقل انتشاراً، يحتاج إلى جهود إضافية من دور النشر، تشمل حملات التسويق والترويج، وهو ما لا يكون ممكناً أو مجدياً دائماً.



وأشارت إلى أن الاهتمام بالأدب العربي قد يكون مرتبطاً بالعولمة والتقارب بين الثقافات المتوسطية التي كانت تبدو في السابق أكثر بُعداً، إلى جانب وجود جاليات من أصول عربية خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو الذي ربما أسهم في تعزيز اهتمام القراء الكتالونيين بهذا الأدب.



وشددت ماسياس على أن الترجمة الأدبية تعد من أهم الأدوات التي تمتلكها الإنسانية للتقريب بين الثقافات.