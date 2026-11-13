رفعت أبو عساف يوقع «ياسمين مغارة الدم» في معرض الشارقة الدولي للكتاب



وقَّع الكاتب الصحافي الزميل رفعت أبو عساف، مساء الجمعة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، روايته «ياسمين مغارة الدم»، الصادرة عن دار «سائر المشرق»، وسط حضور من القراء والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي.



وتأخذ الرواية قارئها إلى عوالم تاريخية وإنسانية متشابكة، تتخذ من سوريا محوراً لأحداثها، مستندة إلى وقائع وقصص شهدتها البلاد خلال العقدين الأخيرين، يمزج فيها الكاتب بين الحقائق التاريخية والخيال الروائي، لرسم صورة وطن أنهكته الصراعات السياسية والتطرف، وتُرك أبناؤه في مواجهة قاسية مع الألم والفقد والاغتراب.



وتتجاوز الرواية حدود الحكاية الآنية، لتغوص في طبقات التاريخ والحضارات القديمة التي تعاقبت على بلاد الشام، مستحضرة إرث الآراميين والكنعانيين والسومريين، وما يرتبط به من أسرار وطقوس ومعتقدات، في بناء سردي تتقاطع فيه خيوط الماضي والحاضر.



وتتمحور الأحداث حول شخصية «إبراهيم»، الذي يجد نفسه في مواجهة واقع سوري مثقل بالقمع والعنف، منذ عام 2011، بين بطش النظام الديكتاتوري وممارسات تنظيم «داعش»، في رحلة تكشف ما تعرض له المجتمع السوري من تفكك ومعاناة، وما فرضته ظروف الحرب من خيارات إنسانية بالغة القسوة.



وتتبع الرواية رحلة البطل في محاولة النجاة من واقع مأزوم، وصولاً إلى أوروبا، حيث تتواصل معاناته في تجربة اغتراب تفتح أسئلة الهوية والانتماء والذاكرة، وتضع الإنسان في مواجهة مصيره، حين يصبح الوطن نفسه حكاية موجعة.