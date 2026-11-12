منظور الرؤية.. الاختصار الذي ابتلع مفهوم السرد



تنتشر في منصات التواصل فيديوهات معنونة بثلاثة أحرف POV، وهي اختصار لعبارة Point of View أو منظور الرؤية، وفي مرحلة ما خلال السنوات القليلة الماضية، استسلم السرد القصصي على منصات التواصل الاجتماعي لهذه الأحرف الثلاثة.



ما بدأ كاختصار مفيد على «تيك توك» —مثل: «منظورك: أنت آخر شخص مستيقظ في المنزل»— سرعان ما تفشى ليصبح أداة التأطير الافتراضية لأي محتوى تقريباً.



اليوم، يمكنك أن تفتح هاتفك ليُملى عليك فوراً أنك الزبون، أو المدير، أو الشريك السابق، أو الموظف الجديد، أو الشخص الذي تعرض للتجاهل المفاجئ، أو ذاك الذي قدم استقالته أخيراً. لم تعد الكاميرا تعرض لك قصة، بل باتت تقحمك داخلها، سواء أكان هذا التموضع منطقياً أم لا.



يكمن سحر هذا الأسلوب في وضوحه؛ فاختصار POV يختزل المسافات تماماً.

فبدلاً من مشاهدة شخص آخر يخوض تجربة ما، يُستدرج المشاهد ليصبح جزءاً من المشهد ذاته.

لم يعد صانع المحتوى بحاجة لبناء شخصية أو رسم سياق دراما، فالاختصار يتكفل بالمهمة كاملة. إن عبارة مثل: «منظورك: أنت العميل ومصممك أرسل لتوه التعديل الثالث» أسرع بكثير من شرح الموقف وتفاصيله.



كما أن هذا الأسلوب يُداعب غرور الجمهور؛ فأنت لست مجرد متفرج سلبي، بل أنت البطل الرئيسي للقصة، حتى وإن كان ذلك لخمس عشرة ثانية فقط.



ما بدأ كحيلة سردية ذكية تحول سريعاً إلى رد فعل انعكاسي غير واعٍ؛ إذ بات صناع المحتوى يلجؤون إليه بالأسلوب ذاته الذي كانت تستخدم به الأجيال السابقة عبارة «كان يا ما كان».



تحولت مقاطع استعراض المنتجات إلى: «منظورك: فتحت لتّوك صندوق المنتج الذي رأيته على الإنترنت»، وتبدلت المقاطع التعليمية إلى: «منظورك: معلمك يشرح الدرس أخيراً كما ينبغي».



ليست المشكلة في أن أسلوب POV سيئ بطبيعته؛ فحين يُوظف بدقة، يمكنه خلق حميمية فورية أو توليد دعابة لاذعة.

غير أن المأزق يبدأ عند تطبيقه بعشوائية ودون تمييز. فالكثير من هذه المقاطع لا تضع المشاهد بالفعل في نقطة رؤية متماسكة، بل تكتفي بإلصاق التسمية فوق لقطات عادية.



يظل صانع المحتوى يتحدث مباشرة إلى الكاميرا، ويؤدي دوراً أمام الجمهور، ويتحكم في كل قطع مونتاجي. يصبح ضمير المخاطب «أنت» في التعليق مجرد وهم لا يصدقه أي من الطرفين تماماً، والنتيجة هي حالة غريبة من الاندماج المنقوص: يُقال لنا إننا في قلب القصة، بينما نظل بوضوح خارجها.



يكشف هذا النمط عن مسألة أعمق تتعلق بآلية عمل الانتباه في عصرنا الحالي؛ فالمنصات تكافئ الإدراك الفوري السريع. والمستخدم الذي يتصفح المحتوى بسرعة خاطفة بحاجة إلى استيعاب الفكرة في الثانية الأولى، وهو ما يوفره اختصار POV دون أدنى جهد يُذكر.



وهناك ثمن خفي يُدفع في المقابل؛ فعندما تبدأ كل قصة بتنصيب الجمهور بطلاً لها، يبدأ البطل الحقيقي —الشخص الظاهر أمام الكاميرا— في التضاؤل والانكماش.

تصبح تجربته الخاصة والمحددة ثانوية مقارنة بالدور الذي يعرضه علينا، ويغدو الحفاظ على العمق والتفاصيل الدقيقة أمراً أكثر صعوبة؛ فالمشاعر المعقدة أو المنظور غير المألوف لا يجدان متسعاً للتنفس حين يتعين على المقطع أولاً أن يثبت أن «أنت» هو من يخوض هذا الشعور.



وهكذا يتحول فن السرد إلى مجرد سلسلة من التوزيع السريع للأدوار، بدلاً من المهمة الأكثر تمهلاً وتأنياً في إظهار كيف يرى شخص بعينه هذا العالم.



قال بنجامين مورس، المحاضر في الإعلام الجديد بجامعة نيفادا في لاس فيغاس والمدير التحريري السابق للإعلام الرقمي في «مارفل»: «هذا هو منظور الرؤية (P.O.V.) لشخص لا يستطيع الاعتماد على اللغة البصرية لإيصال رسالته، ولا يملك الثقة في قدرة آلية التعاطف لدى المتلقي على رؤية ما يراه هو».



سيستنزف هذا القالب نفسه في نهاية المطاف، تماماً كما يحدث مع كل تيار جمالي مهيمن.

وبالفعل، بدأ بعض صناع المحتوى بمحاكاته ساخرين، مستهلين مقاطعهم بمنظورات (POVs) تزداد عبثية حتى ينهار هذا الأسلوب ويتحول إلى نكتة خالصة.

بينما يرفضه آخرون تماماً، واثقين بأن القصة المروية بإتقان لا تحتاج إلى إعلان دور المشاهد فيها مسبقاً.



ومع ذلك، تظل تلك الأحرف الثلاثة في الوقت الراهن حتمية ولا مفر منها تقريباً؛ افتح أي تطبيق وسيُملى عليك، في غضون لحظات، من يفترض بك أن تكون بالضبط.



أما السؤال الأكثر إثارة للاهتمام فهو: ماذا سيحدث حين نتوقف عن قبول هذا الدور المفروض علينا؟