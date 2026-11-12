غانا تروي حكايات القارة السمراء بـ«الشارقة للكتاب»

حكايات من القارة السمراء، حملتها غانا للدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة للكتاب، في المشاركة الأولى لهذا البلد الأفريقي، الذي يرتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع العالم العربي.



وتعد هذه المشاركة خطوة مهمة للتعريف بثقافة غانا وتراثها الأدبي، وتقديم صورتها الحقيقية على ما تتضمنه من ثراء وتنوع وخصوصية.



وجرت المشاركة بتنسيق من قنصلية غانا في دبي والإمارات الشمالية، بدعم من شركة «BOST Energies»، وبوجود الروائيتين إليزابيث إيرين بيتي، وروبي يايرا غوكا، وكذلك الأديب أوزوالد أوكايتي، وتضمنت عرض مؤلفات لعدد من الكتّاب والناشرين الغانيين.



وقالت الكاتبة الغانية، إليزابيث إيرين بيتي، إن وجودها في المعرض يمثل تجربة استثنائية، معربة عن إعجابها بحجم المعرض، وتنوع المشاركين فيه، وما يعكسه من رؤية طموحة لهيئة الشارقة للكتاب، التي نجحت على مدى سنوات في إقامة منصة دولية، تجمع العاملين في صناعة النشر.



وأضافت أن المشاركة الغانية الأولى تحمل أهمية خاصة، لا سيما مع الاهتمام الذي أبداه زوار المعرض بالتعرف إلى الكتب والحكايات القادمة من بلادها.



ولفتت إلى أن القصص تحظى بإقبال القرَّاء، لأنها وإن - اختلفت الجغرافيا - تستند إلى التجارب الإنسانية، التي تتشابه إلى حد كبير، فالناس يعيشون مشاعر متشابهة، ويواجهون تحديات ومواقف يمكن للآخرين فهمها، والتفاعل معها.



وتعد بيتي من الأسماء البارزة في أدب الأطفال واليافعين في غانا، إذ أصدرت ثماني روايات، ونُشرت أعمالها في غانا ونيجيريا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل، وحصلت روايتها الأولى للأطفال «A Saint in Brown Sandals» على جائزة ماكميلان للكتّاب الأفارقة.



وتستمد الكاتبة كثيراً من موضوعاتها من البيئة المحيطة، وتتناول في أعمالها قضايا الصداقة والأسرة والمغامرة والطبيعة والعلاقات الاجتماعية، مقدمة شخصيات تعكس الحياة اليومية في المجتمع الأفريقي، وتمنح الأطفال فرصة للتعرف إلى تجارب وثقافات مختلفة.



ومن جانبها رأت الكاتبة روبي يايرا غوكا أن مشاركة بلادها في المعرض تمثل فرصة مهمة، لتقديم الأدب الأفريقي إلى جمهور قد لا يكون سبق له الاطلاع على أعمال كتّاب القارة.



واستعادت غوكا تجربتها مع القراءة في طفولتها، موضحة أنها نشأت على قراءة روايات عالمية، من بينها مغامرات «نانسي درو»، وكتب الكاتبة البريطانية إنيد بليتون، وسلسلة «الأخوان هاردي»، لكنها لم تكن تجد في تلك الأعمال شخصيات تشبهها أو تعكس ثقافتها وبيئتها الأفريقية، الأمر الذي دفعها لاحقاً إلى تأليف قصص، يستطيع الأطفال الأفارقة رؤية أنفسهم فيها.



وتجمع غوكا بين مهنتها طبيبة أسنان وعملها الأدبي، إذ تكتب للأطفال واليافعين والبالغين، وتتناول في مؤلفاتها موضوعات اجتماعية وإنسانية متعددة، من بينها الهوية والتمييز والعدالة الاجتماعية وحقوق الفتيات والتحديات، التي تواجه الأطفال في المجتمعات الأفريقية.



ومن بين أعمالها المعروضة في الشارقة كتاب «Mama’s Amazing Cover Cloth»، الذي يروي حكاية طفلة تكتشف الاستخدامات المتعددة لقطعة القماش التقليدية التي ترتديها والدتها، في عمل يستحضر جانباً من الحياة اليومية والتراث الأفريقي، ويعرّف الأطفال بعناصر من ثقافتهم المحلية.



وتهتم الكاتبة لقضايا العنف ضد النساء والفقر والاختلالات الاجتماعية، وتسلط الضوء على قدرة الفتيات على مواجهة الظلم والدفاع عن حقوقهن.



وقالت: «تقدم غانا في المعرض رسالة ثقافية، مفادها أن أفريقيا ليست مجرد جغرافيا ترتبط في أذهان البعض بالتحديات، وإنما قارة غنية بالحكايات والأدب والفنون والذاكرة، وأن الكتاب يستطيع أن يكون جسراً لاكتشاف هذا التنوع، وإعادة تقديم المجتمعات.



هذا وتأتي المشاركة الغانية في ظل حضور أفريقي لافت في الفعاليات المهنية المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ شهد مؤتمر الناشرين، الذي سبق انطلاق المعرض مشاركة نحو 60 ناشراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 28 ناشراً يمثلون مجموعة من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، من بينها ساحل العاج ورواندا وتوغو وبنين ومدغشقر والسنغال والكاميرون وبوركينا فاسو، بما يعكس تنامي اهتمام دور النشر الأفريقية بتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، والاستفادة من المعرض بوصفه منصة لتعزيز التعاون الثقافي، وفتح آفاق جديدة للترجمة، وتبادل حقوق النشر، ومد جسور التواصل بين الأدب الأفريقي ونظيره العربي والعالمي».