ذوبان جليد القطب الجنوبي يقلب ملوحة المحيطات.. ماذا يحدث في الأعماق؟

لا تقتصر آثار تراجع الجليد في القارة القطبية الجنوبية على ارتفاع مستويات البحار أو تغير المشهد الطبيعي في المناطق القطبية، حيث كشفت دراسة علمية حديثة عن تحول مفاجئ في خصائص المياه العميقة بالمحيط، بعدما أصبحت أكثر ملوحة وكثافة خلال السنوات الأخيرة، في تغير ينعكس على حركة التيارات البحرية وقدرة المحيطات على تخزين الحرارة والكربون.

وبحسب دراسة نشرها باحثون في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» وفق موقع «ساينس ديلي»، انعكس اتجاه التغيرات طويلة الأمد في طبقة مائية واسعة تعرف باسم «المياه المتوسطة في القطب الجنوبي»، بعدما أدى تراجع الجليد البحري منذ عام 2016 إلى انخفاض تدفق المياه العذبة الناتجة عن الذوبان، ما جعل هذه الطبقة أكثر ملوحة وكثافة وعمقاً.

وتنتشر هذه الكتلة المائية عبر أجزاء واسعة من محيطات نصف الكرة الجنوبي، وتؤدي دوراً مهماً في نقل الحرارة والأكسجين والكربون بين طبقات المحيط، كما تسهم في تنظيم حركة المياه على نطاق عالمي. ولذلك فإن أي تغير في خصائصها لا يظل محصوراً في المنطقة القطبية، بل يمكن أن يمتد تأثيره إلى محيطات بعيدة.

تحول بعد عقدين من التغير

بين عامي 1995 و2015، أسهم ذوبان الجليد البحري خلال فصل الصيف في زيادة تدفق المياه العذبة إلى المحيط، ما ساعد على جعل المياه المتوسطة في القطب الجنوبي أقل ملوحة، لكن هذا المسار انعكس خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2024، مع التراجع الحاد في مساحة الجليد البحري، وانخفاض كمية المياه العذبة التي تصل إلى المحيط.

وقاد الدراسة بيشاخداتا غاين، من جامعة ملبورن والمعهد الهندي للعلوم، بمشاركة كوشيك ميشرا، الباحث في المعهد الهندي للعلوم، وألبرتو نافيرا غاراباتو من جامعة ساوثهامبتون البريطانية.

واعتمد الفريق على بيانات برنامج «أرغو» العالمي، الذي يضم نحو 4 آلاف عوامة آلية تقيس خصائص المياه في المحيطات، إلى جانب بيانات الأقمار الصناعية والرصد الجوي، للوصول إلى أول دليل رصدي مباشر على هذا التحول في خصائص المياه المتوسطة بالقطب الجنوبي.

وأوضح غاين أن ذوبان الجليد البحري كان يوفر قبل عام 2016 كمية موسمية من المياه العذبة تعادل نحو ثلاثة أضعاف التدفق السنوي لنهر الأمازون، الذي يبلغ قرابة 6600 كيلومتر مكعب. لكن مع تراجع الجليد إلى مستويات قياسية منخفضة، انخفض هذا التدفق إلى ما يقارب ضعف التدفق السنوي للنهر.

ماذا يعني ارتفاع ملوحة المياه العميقة؟

تكمن أهمية هذا التحول في أن المياه الأكثر ملوحة وكثافة تتحرك من المناطق القطبية باتجاه الشمال، وتعبر المحيطات الأطلسي والهندي والهادئ. وتشكل هذه الطبقة جزءاً من الدورة العالمية التي تنقل المياه بين السطح والأعماق، وتعيد توزيع الطاقة والمواد المذابة حول الكوكب.

ويحذر الباحثون من أن استمرار التغير يمكن أن يؤثر في حركة التيارات المحيطية، بما فيها الأنظمة المرتبطة بالدوران الانقلابي في المحيط الأطلسي، وهو نظام واسع من التيارات البحرية يؤدي دوراً في نقل الحرارة وتنظيم المناخ، خصوصاً في شمال المحيط الأطلسي.

كما يمكن أن تمتد التداعيات إلى دوران الغلاف الجوي ومسارات العواصف وأنماط الطقس في نصف الكرة الجنوبي، وإن كان تحديد حجم هذه التأثيرات وتوقيتها يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

حرارة أكبر في أعماق المحيط

ومن أبرز النتائج التي تثير اهتمام العلماء احتمال تغير الطريقة التي تنتقل بها الحرارة من سطح المحيط إلى طبقاته العميقة. فالمحيطات تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحترار العالمي، وتخزن قسماً كبيراً منها لفترات طويلة، ما يخفف من سرعة ارتفاع حرارة الغلاف الجوي.

لكن تغير خصائص المياه المتوسطة في القطب الجنوبي يمكن أن يغير حركة انتقال الحرارة بين الطبقات، ويدفع كميات أكبر منها إلى أعماق المحيط. ويرى الباحثون أن هذا الاحتمال يستدعي مراجعة تقديرات النماذج المناخية الحالية، التي ربما لا تعكس بصورة كاملة مقدار الاحترار الذي تتعرض له أعماق المحيط.

وقد يؤثر ذلك أيضاً في التوقعات المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر، ودرجات حرارة المحيطات واليابسة على المدى الطويل، فضلاً عن قدرة المحيطات على تخزين الكربون وامتصاص جزء من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية.

وتكتسب سرعة التحول أهمية خاصة، إذ أشار غاين إلى أن تغيراً كبيراً سابقاً في خصائص هذه المياه وقع في نهاية فترة جليدية سابقة، قبل نحو 130 ألف سنة، لكنه استغرق آلاف السنين، بينما رصدت الدراسة الحالية تحولاً خلال أقل من عقدين.

ولا تعني هذه النتائج أن جميع التداعيات المناخية أصبحت مؤكدة، لكنها تكشف عن تغير سريع في أحد الأنظمة المهمة التي تنظم حركة المحيطات، وتبرز أهمية متابعة الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية، ليس فقط باعتباره مؤشراً على تغير المناخ، بل بوصفه عاملاً مؤثراً في توازن المحيطات حول العالم.