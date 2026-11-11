روائيون في «الشارقة للكتاب» يستنطقون الماضي لفهم الحاضر



لا يزال السؤال حول إشكالية العودة إلى التاريخ في الكتابة الأدبية يشكل سؤالاً غير محسوم الإجابة في أوساط الأدباء، فمنهم من يقول إن الرواية التاريخية ينبغي أن تلتزم التزاماً مطلقاً بأحداث التاريخ، فيما يرى آخرون أن الروائي ليس «مدرس تاريخ»، ومنهم من يعتقد أن الرواية ذات النزعة التاريخية يجب أن ترمز إلى الواقع وتنتقد سلبياته، بينما يرفض فريق ثانٍ ذلك، معتبراً أن العمل الروائي يستهدف فهم الحاضر عبر العودة إلى العوامل التي أسهمت في تشكيله.



وتحت عنوان «لماذا نعود إلى الماضي؟» طرحت جلسة حوارية على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب الأسئلة الكبرى عن الرواية التاريخية.

كما تطرقت الجلسة التي شارك فيها الكاتب والروائي ريحان خان، والروائية الإماراتية ريم الكمالي، والروائي المصري أشرف العشماوي، أسباب تنامي الإقبال على الرواية التاريخية، وأسباب عودة الكتّاب إلى الأزمنة الماضية، ومدى ارتباط الحكايات التاريخية بقضايا الإنسان المعاصر.



وتحدثت ريم الكمالي عن تجربتها، موضحة أن أحد منابع الإلهام لديها كان تأمل التماثيل القديمة، وطبيعة النظرات التي تحملها، والاختلاف بين تماثيل الآلهة وتماثيل الملوك والشخصيات البشرية، وهو ما قادها إلى بناء فكرة روائية متخيلة داخل إطار تاريخي حقيقي بعنوان «تمثال دلما».



واستعرضت ثلاثة أنماط للتعامل مع التاريخ في الرواية؛ أولها إعادة تقديم الشخصيات التاريخية كما كانت، بعد البحث في تفاصيل حياتها وأحداث عصرها، وثانيها المزج بين الواقع التاريخي والخيال، وثالثها وضع شخصيات وأحداث متخيلة داخل زمان ومكان حقيقيين، وهو الأسلوب الذي تفضله في أعمالها.



وأكدت أن جوهر الأدب يكمن في قدرة الكاتب على جعل القارئ يتفاعل وجدانياً مع الشخصيات ويعيش مشاعرها، سواء استندت الحكاية إلى وقائع حقيقية أم خيالية.



من جانبه، أوضح الروائي ريحان خان أن الروايات التاريخية تساعد الإنسان على فهم قصته الشخصية والإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بأصوله ومستقبله، مشيراً إلى أن الأدب يتيح استكشاف قضايا إنسانية متكررة، مثل الحب والصداقة والإيمان والإرادة الحرة والحرب والسلام.



واستشهد بملحمة «الإلياذة» لهوميروس، التي تطرح سؤال الإرادة الحرة والاختيار، معتبراً أن السؤال لا يزال حاضراً في عصر الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وتأثيرها في قرارات البشر.



وأشار إلى رواية «العقل والعاطفة» لجين أوستن، وما تطرحه من تباين بين الانفعال والتعقل، وربط ذلك بطبيعة النقاشات والمشاحنات عبر الإنترنت، مستشهداً أيضاً برواية «الإخوة كارامازوف» لدوستويفسكي في تناولها قضيتي العقاب والتسامح، مؤكداً أن هذه الأعمال تتيح للقارئ استكشاف إنسانيته وفهم القضايا التي ظلت تشغل البشر رغم اختلاف الأزمنة.



بدوره، شدد الروائي أشرف العشماوي، على أن الروائي لا يعود إلى الماضي دون هدف، بل ينبغي أن يسأل نفسه عن سبب اختياره حقبة أو شخصية بعينها، سواء لفهم الحاضر واستشراف المستقبل أم لإسقاط رؤية معينة على الواقع.

وأشار إلى أن التاريخ في صورته التوثيقية قد يبدو مادة جافة تركز على الأحداث وأسبابها، بينما تمنحها الرواية بُعداً إنسانياً أكثر جذباً للقارئ.



وأوضح أن العلاقة بين الكاتب والقارئ تقوم على اتفاق ضمني يدرك بموجبه القارئ أن ما يقرأه عمل تخييلي، لكنه يمنح الكاتب ثقته ويتفاعل مع عالمه.



وأضاف أن الرواية التاريخية ليست ملزمة بالتقيد الكامل بالوقائع، مؤكداً أن التاريخ ليس ملكاً لدولة أو جهة أو أشخاص بعينهم، بل هو ملك للجميع، ومن مسؤولية الروائي تناول «المسكوت عنه» وتقديم قراءته الخاصة للأحداث، معتبراً أن تفاصيل الحياة اليومية هي ما يجعل القارئ المعاصر قادراً على رؤية نفسه داخل الزمن القديم.