دبلوماسية بيروفية: «الشارقة للكتاب» يعزز حوار الثقافات



نطالع في معرض الشارقة للكتاب مع الإصدارات والفعاليات الخاصة بجمهورية بيرو، البلد العريق الذي احتضن حضارتي الإنكا والأنديز العريقتين، روائع فكرية تبحر بنا على متن سفينة الزمن إلى عصور ما قبل كولومبوس، فنتنقل بين صفحات التاريخ وملامح ثقافات سكان الأمازون التي تمتزج فيها الموروثات الأصيلة بالروح اللاتينية.. ونتعرف إلى سياقات ثقافية وملامح متنوعة.



في جناح بيرو التي تسجل مشاركتها الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، كان لنا محطة حوارية موسعة مع كارلا بينديسو، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة جمهورية بيرو، إذ أكدت لـ«البيان» أن المعرض يتسم بمستواه الفكري الراقي ومضامينه التي تعزز قيم حوار الثقافات.

وقالت في حديثها مع «البيان»، «إن مشاركتنا في الدورة الخامسة والأربعين من المعرض تمثل محطة مفصلية في حضورنا الثقافي بدولة الإمارات».

وأضافت، أن هيئة الشارقة للكتاب وجهت الدعوة إلى السفارة للمشاركة بجناح وطني، الأمر الذي يعد بادرة حميدة من الهيئة التي تفتح أحضانها دائماً لاستيعاب الثقافة انطلاقاً من الإيمان بأنها جسر تواصل بالغ الأهمية بين الشعوب، مشيرة إلى أن الجناح البيروفي يجمع بين الكتب والمقتنيات التراثية والمواد البصرية التي تعكس تعدد روافد الهوية البيروفية.



واستعرضت بينديسو قيمة مشاركة بلدها في المعرض، ومضامين الجناح الذي يضم أكثر من 100 إصدار تتنوع موضوعاتها بين الأدب والتاريخ والفنون والتراث والحضارات القديمة وأدب الأطفال، إلى جانب مقتنيات تراثية ومنسوجات تقليدية.

ولفتت إلى أن ثلاث دور نشر بيروفية شاركت في مؤتمر الناشرين الذي أقيم قبيل انطلاق المعرض، وجاءت هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية لفتح فرص التعاون في ترجمة المؤلفات البيروفية إلى العربية.



صور وقصائد



ومن أبرز المعروضات في الجناح البيروفي كتاب خاص بالعاصمة ليما، أُعد خصيصاً للمشاركة، ويجمع بين الصور والقصائد التي تستحضر تاريخ المدينة ومعالمها وطبيعتها. ويتضمن كلمات أغنية بيروفية شعبية بعد ترجمتها إلى العربية.



كما يضم الجناح البيروفي نماذج من القطع الخزفية المستوحاة من الحضارات القديمة، من بينها نسخة لوعاء خزفي يصور حوتاً أسطورياً، ارتبط بحضارة نازكا التي ازدهرت على الساحل الجنوبي للبلاد خلال الفترة بين عامي 100 قبل الميلاد و800 ميلادية.



وأكدت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية أن الثقافة البيروفية تأثرت بروافد حضارية متعددة، وأن فهم هذا التداخل يساعد على إدراك الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع مناطق تبدو متباعدة جغرافياً لكن ثقافاتها تنبع من معين واحد.



كما يشتمل الجناح على إصدارات تتناول منطقة الأمازون وثقافات السكان الأصليين وحضارة الإنكا، إلى جانب كتب مصورة تسرد جوانب من التاريخ البيروفي، وأعمال أدبية تسلط الضوء على التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها البلاد.



وتحضر في الجناح أعمال الأديب البيروفي ماريو فارغاس يوسا، الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2010، من خلال مساحة مخصصة لإنتاجه الأدبي، إلى جانب ترجمات عربية لبعض أعماله.



وأشارت إلى أن المعرض يتيح فرصة للناشرين البيروفيين لاستكشاف سوق الكتاب العربي، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بترجمة الآداب العالمية، إذ تسعى دور النشر المشاركة إلى بناء علاقات مهنية تتيح نقل مزيد من الأعمال البيروفية إلى العربية، موضحة أن ما لفت انتباهها أثناء تجوالها بأجنحة المعرض هو تنوع الكتب، إلى جانب الحضور اللافت للأطفال وتفاعلهم مع الأجنحة والفعاليات الثقافية.



ولفتت إلى أن المعرض يوفر لكل زائر فرصة العثور على ما يناسب اهتماماته، معتبرة أن المشاركة البيروفية تمثل تجربة مميزة للتعريف بثقافة بلادها، وتعزيز التواصل مع الجمهور العربي عبر الكتاب والفنون والتراث.